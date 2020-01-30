Советником Богдана стал дипломат, оскорблявший майдановцев: видео

Советником главы ОПУ Андрея Богдана стал бывший генеральный консул Украины в Барселоне Александр Хрипунов.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Радио Свобода".

Во время Евромайдана дипломат называл его участников "ультранационалистами с нацистской символикой".

"Во время евромайдан в 2014 украинская община в Барселоне требовала его увольнения. Тогда людей возмутила его статья, вышедшая в день расстрелов протестующих на Майдане, в которой он упоминал "ультранационалистов с нацистской символикой" на Майдане. Также украинская община упрекала генконсула, что тот праздновал российский Новый год в Испании. После протестов общины Хрипунов перестал быть генкосулом. Теперь, оказывается, Хрипунов помогает новой власти. Его назначили советником Андрея Богдана, главы Офиса президента Украины ", - говорится в сюжете.

Видео визита Хрипунова 23 февраля 2014 года на Евромайдан в Барселоне:

Как сообщал "Апостроф", адвокат экс-президента Виктора Януковича и его охранника Александр Бабиков занял место заместителя директора ГБР, на должности он будет заниматься расследованием производств о расстрелах Небесной сотни. Позже глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что он лично не поддерживает назначение Бабикова на должность.