RU  UA  EN

среда, 5 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

5 февраля

13:42
Рекордный год: в Альфа-Банке Украина подвели предварительные итоги работы в 2019 году
08:20
Часть украинцев может остаться без пенсий: кто в "зоне риска"
08:17
Гривна существенно укрепилась: курс валют от НБУ на 5 февраля

4 февраля

17:12
Сколько денег заробитчане перевели в Украину: названа впечатляющая сумма
14:40
Украли и уничтожили: стали известны скандальные подробности ликвидации крупного украинского банка
14:06
В Украине упростили доступ силовикам к банковской тайне: что нужно знать
08:12
Почему гривна стремительно падает: названы главные факторы
07:16
Вырастут выплаты и стаж: что нужно знать украинцам о пенсии в 2020 году

3 февраля

22:01
"Доступный" кредит от государства: кто первым его получил
16:33
В Украине сделали важное заявление по перерасчету субсидий: что нужно знать
13:15
Остановить давление на отрасль: производители "зеленой" энергии обратились к Зеленскому
07:57
Гривна продолжает падение: курс валют от НБУ на 3 февраля
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Рада провалила голосование по закону о пенсиях для жителей оккупированного Донбасса

среда, 05 февраля 2020, 14:46
переглянути новину українською

В среду, 5 февраля, депутаты Верховной Рады не поддержали в первом чтении законопроект, призванный обеспечить выплату пенсий жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской области.

Так, за законопроект №2083-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан" не набралось достаточного количества голосов.

В то же время депутаты поддержали решение направить законопроект на доработку в профильный комитет. Такую инициативу поддержали 314 народных избранников.

Законопроект №2083-д призван урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях, он предусматривает предоставление людям, которые жили на оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, право докупить стаж без применения санкций. Также им предоставляется возможность получать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.

Документом отменяется обязательная регистрация пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий, и предусматривает выплату задолженности по пенсиям без срока давности.

Как сообщал "Апостроф", ранее секретарь СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что пенсионеры, проживающие на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, должны получать пенсии. В сети бурно отреагировали на его заявление, отметив, что сначала следует получить налоги от жителей оккупированного Донбасса, а после этого возобновлять выплату пенсий.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Богдану приготовиться: каких отставок ждать в команде Зеленского

Зона комфорта в Кабмине закончилась и будут очень серьезные последствия - Денис Монастырский

Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука

Подал не туда: зачем Гончарук прогнулся перед Зеленским

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: