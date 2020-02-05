Рада провалила голосование по закону о пенсиях для жителей оккупированного Донбасса

В среду, 5 февраля, депутаты Верховной Рады не поддержали в первом чтении законопроект, призванный обеспечить выплату пенсий жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской области.

Так, за законопроект №2083-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан" не набралось достаточного количества голосов.

В то же время депутаты поддержали решение направить законопроект на доработку в профильный комитет. Такую инициативу поддержали 314 народных избранников.

Законопроект №2083-д призван урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях, он предусматривает предоставление людям, которые жили на оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, право докупить стаж без применения санкций. Также им предоставляется возможность получать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.

Документом отменяется обязательная регистрация пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий, и предусматривает выплату задолженности по пенсиям без срока давности.

Как сообщал "Апостроф", ранее секретарь СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что пенсионеры, проживающие на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, должны получать пенсии. В сети бурно отреагировали на его заявление, отметив, что сначала следует получить налоги от жителей оккупированного Донбасса, а после этого возобновлять выплату пенсий.