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Проект на миллиарды: СМИ рассказали, как замминистра Форсюк протянула хитрую схему в дорожном строительстве

пятница, 07 февраля 2020, 18:46
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Заместитель министра инфраструктуры Наталья Форсюк, по информации журналистов, пролоббировала в Кабмине схему, согласно которой подрядчики дорожного строительства должны будут заплатить в течение года около 6 млрд грн "независимым" инженерам-консультантам. По словам журналистов, это будут деньги налогоплательщиков, поскольку подрядчики заложат их в стоимость строительства.

Об этом сообщает УНИАН.

"Схема появилась в постановлении Кабмина "О реализации экспериментального проекта по проведению капремонта автодорог общего пользования". Чтобы получить возможность начинать строить дорогу без разрешения ГАСИ, подрядчик должен застраховать работы, привлечь к проверке качества "независимого" инженера-консультанта. Этот консультант обойдется заказчику в 5% от стоимости строительства - это расчеты одной из профильных ассоциаций. Всего в 2020 году на дороги выделили около 112 млрд грн, консультанты могут получить из них 6 млрд грн. Если за 5 лет на дороги будет потрачено, как и планировалось, 500 млрд грн, оценка рынка консультантов вырастает до 27,5 млрд грн", - говорится в материале.

"Процедурой предлагается привлекать консультантов, которые будут находиться на площадке и следить за исполнителем, но не понесут ответственности за свои выводы", - сказано в статье.

Согласно правительственному постановлению, инженеры-консультанты получат право представлять подрядчика в госорганах, органах контроля, контролировать качество работ и участвовать в контроле ввода в эксплуатацию.

Авторы приводят мнение представителя Международной федерации инженеров-консультантов FIDIC Яны Щигуровой, которая заявляла о монополизации сферы консультантами с сомнительной репутацией. По ее словам, один сертификат инженера-консультанта у монопольной организации стоит около 200 тыс грн.

"Круг лиц очень ограничен. Когда существует монополия, она имеет большую коррупционную составляющую и о конкуренции даже речи не идет", - добавила она.

По данным СМИ в Мининфраструктуры схему для определенных инженеров-консультантов пролоббировала замминистра Наталья Форсюк. Ранее она работала главы проекта CoST (Construction Sector Transparency Initiative, инициативы, которая обеспечивает прозрачность в использовании публичных средств при строительстве объектов инфраструктуры). Одной из ключевых задач проектов CoST является предоставление услуг инженеров-консультантов при строительстве государственных дорог.

"Форсюк "застолбила" за собой и приближенными общественными организациями право не только монопольно сертифицировать инженеров для дорожного строительства, но и проводить предварительный отбор для участия в сертификации", - говорится в материале.

"Такая деятельность замминистра должна стать предметом внимания НАБУ. На уровне Кабмина должно быть принято решение как минимум об отстранении Форсюк от исполнения обязанностей на период расследования. Если же создание схемы будет проигнорировано, то встанет вопрос о вовлечении в нее и министра Владислава Криклия, и премьер-министра Алексея Гончарука", - резюмируют журналисты.

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