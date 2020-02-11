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НАБУ без следственных действий закрыло дело Злочевского и Байдена - экс-генпрокурор Луценко

вторник, 11 февраля 2020, 12:56
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Экс-генпрокурор Юрий Луценко обвинил НАБУ в закрытии дела о хищении средств компанией Burismа беглого министра экологии Злочевского без проведения следственных действий.

Об этом Юрий Луценко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Бывший генеральный прокурор заявил, что часть дел, касающихся неуплаты налогов, отмывания грязных денег и злоупотребления служебным положением министра Злочевского и его компании Burismа, были переданы бывшим генпрокурором Шокиным с нарушением подследственности из ГПУ в НАБУ, где эти дела и были закрыты без проведения следственных действий.

"Дело было самым перспективным, во-первых, это серьезный срок – до 12 лет. Во-вторых, это доказуемое дело. В-третьих, документы были собраны. Но в декабре 2015 года Шокин это дело из ГПУ передал в НАБУ, с моей точки зрения, без учета подследственности. НАБУ без каких бы то ни было следственных действий это дело закрыло", - рассказал Луценко.

Юрий Луценко заявил, что передача Шокиным этого дела из ГПУ в НАБУ, где оно и было закрыто, была осуществлена под внешним влиянием:

"Джулиани (личный юрист президента США Дональда Трампа) рассказал мне, что Байден трижды в декабре 2015 года звонил украинскому президенту. И через неделю дела Burisma ушли из ГПУ в НАБУ", - добавил он.

После того как сын тогда еще вице-президента США Байдена, Хантер Байден, не имея опыта работы в энергетике получил место в совете директоров Burismа с окладом в $100 тысяч ежемесячно, уголовное дело и было закрыто НАБУ, директором которого является Артем Сытник. По мнению американского президента, высокой зарплатой Хантера Байдена семья вице-президента США "получала вознаграждение".

Тем временем в украинском парламенте уже собрали 216 подписей при необходимых 150 под проектом постановления об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, признанного судом виновным в коррупции. Эксперты заявляют, что Артем Сытник также стал главным раздражителем в украино-американских отношениях из-за его "подыгрывания конкурентке Трампа Клинтон" на выборах, и очевидно будет уволен в ближайшее время. Сытник "засветился" в незаконной передаче материалов следствия НАБУ через американское посольство в Украине, о чем Сытник сам признавался на ранее опубликованных экс-депутатом Розенблатом аудиозаписях.

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