Квартира в Киеве, кредит и дорогое авто: что засветил новый глава ОПУ в своей декларации

Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак обнародовал данные о своем имуществе.

Об этом написано в его декларации за 2019 год.

Ермак, который ранее был помощником президента, подал декларацию 14 февраля 2020 года - через три дня после своего назначения главой ОП.

В документе указано, что Андрей Ермак владеет квартирой в Киеве (площадь 107.8 кв. м) и автомобилем Toyota Camry (2015 года выпуска).

Также новый глава ОП указал, что владеет разными долями корпоративных прав в девяти компаниях: ООО Гарнет Интернешнл Медиа групп, ООО Международная юридическая компания, ООО Международная фармацевтическая группа, ООО Интерпромфинанс-Безопасность, ООО ЭР ПИ АЙ, ЗАО Интерпромфинанс-Украина, а также в адвокатском объединении Международная юридическая компания, ООО АМА Вижн и ООО Виссон Юкрейн Технолоджис. Общая задекларированная стоимость этих долей - около 300 тысяч гривен.

Кроме того, Андрей Ермак является конечным бенефициаром 12 компаний: всех указанных выше, а также Международной ассоциации Украино-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования, ООО М.Е.П. и ООО Украинско-грузинская медийная компания.

В 2019 году Ермак заработал более 225 тысяч гривен:

151 тысячу гривен в качестве дохода от предпринимательской деятельности;

10 тысяч 672 гривны составила его зарплата в ООО Международная юридическая компания (указано, что он работал ее директором);

49 тысяч 317 гривен зарплаты по совместительству в той же Международной юридической компании;

42 тысячи 570 гривен зарплаты "по основному месту работы в АО Международная юридическая компания";

1 тысяча 300 гривен - гонорары в Медийной группе европейского партнерства;

1 тысяча гривен - доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Также глава ОП задекларировал кредит в Альфа-Банке на сумму 1 миллион 262 500 гривен, наличные средства ($347 тысяч, 50 тысяч евро), 26 тысяч 803 гривны и 609 гривен - на банковских счетах в "OTP Банке" и Кредобанке.

1 миллион 380 660 гривен Ермаку должны третьи лица, а 3 миллиона 334 218 гривен - ООО Гарнет Интернешнл Медиа Групп.

Подробнее о назначении Ермака читайте в материале "Апострофа": Сверхсложная задача: как назначение Ермака повлияет на цену мира на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", конкурс на должность главы Одесской таможни выиграл Михаил Грибанов, который фигурирует в уголовных производствах по поводу нарушения таможенных правил.