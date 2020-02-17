Загнали в угол: сеть взбудоражило видео странной реакции "слуги народа" на журналистку, видео

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук наотрез отказался отвечать на вопросы журналистки в ходе заседания партии в КВЦ "Парковый".

Соответствующую запись опубликовала в Facebook журналистка Диана Буцко.

Так, журналистка подошла к депутату с конкретным вопросом относительно его собственного законопроекта, однако тот отказался давать комментарии, аргументировав такую реакцию "личным мнением".

"Так я не хочу (общаться с журналистами – "Апостроф"). Я общаюсь со своими избирателями, а с вами, например, не хочу. Мое личное мнение. Почему вы решили, что я не могу с вами так общаться? С удовольствием отвечу другому изданию, но не вам, вам – не хочу", - заявил Дмитрук.

Через некоторое время представитель президентской фракции в парламенте все-таки выслушал вопрос журналистки и дал краткий комментарий, отказавшись при этом привести аргументы.

"Думаю, вы какую-то ерунду говорите. Объясню и могу объяснить и аргументировать, но не вам", - заметил депутат.

Затем журналистку прервал мужчина, который сидел по соседству с депутатом, заявив, что она мешает проводить заседание.

В сети реакция Дмитрука на журналистку вызвала споры и шутки.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео как народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук пытается ответить журналистам на вопрос о том, как зовут премьер-министра Украины.