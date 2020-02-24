Журналисты рассказали о подготовке Нефьодовым скандального назначения на Закарпатской таможне

По информации журналистов в ближайшее время заместителем начальника Закарпатской таможни должен стать таможенник миллионер Леонид Негрич, зять скандального руководителя СБУ времен президента Петра Порошенко.

Об этом рассказал журналист Евгений Плинский у себя в блоге на YouTube.

Он отметил, что закарпатская таможня в последнее время стала одной из самых скандальных в реформе Макса Нефьодова - именно на ней журналистам удалось зафиксировать сбор взяток в размере 200 евро с потока итальянских бусов, а также был опубликован секретный список таможенников, которых не должны были переводить, но перевели.

За провалом реформы на Закарпатской таможне, по версии Плинского, стоит сговор и.о. начальника таможни Виктора Ивануса и контрабандиста Валерия Пересоляка. Именно в интересах Пересоляка, по информации журналиста, Иванус и перевел "управляемых" таможенников для сбора взяток на постах. Один из таких, Михаил Пловайко, был пойман с поличным на взятке.

Также он высказал мнение, что куратором Закарпатской таможни является один из заместителей Главы таможни Нефьодова Роберт Зелди, который сам является выходцем из Закарпатья и работал там брокером.

По словам Плинского, после скандала со взяткой Зелди пытается назначить на Закарпатье скандального таможенника миллионера с Волынской таможни Леонида Негрича который был фигурантом расследования программы Слідство.інфо.

"Пикантности ситуации добавляет факт, что таможенная карьера Негрича состоялась благодаря его тестю, замглавы СБУ Михаилу Глуговскому который при Порошенко и поспособствовал карьере мужа дочери. После отставки Глуговского, выгнали с Волынской таможни и Леонида Негрича. Но теперь его подобрал Роберт Зелди и планирует через должность заместителя начальника поставить его рулить потоками на Закарпатье", - рассказал журналист.