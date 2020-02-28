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Присвоили больше сотни тысяч из бюджета: в СМИ рассказали о схеме компании чиновника УЗ

пятница, 28 февраля 2020, 16:39
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Компания директора филиала УЖСК Сергея Лейбука - ООО "Лотта" - проходила по уголовному делу о присвоении более 100 тысяч грн государственных денег.

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает "Голос.ua".

Производство № 12015220000000297 было открыто еще в апреле 2015 года. Следствие проводило ГУМВД Украины в Харьковской области. Было установлено, что ряд лиц, предварительно сговорившись присвоить себе государственные деньги, создали ряд предприятий. Среди их числаООО "Лотта".

С 1 мая 2011 года по 1 марта 2015 года злоумышленники, используя, в том числе, "Лотта", поставляли товары и услуги в адрес ГП "Південна залізниця", ГП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", ГП "Придніпровська залізниця", ГП " Одеська залізниця", КП "Харківський метрополітен". "Сотрудничество" железнодорожников со злоумышленниками позволило последним присвоитьгосударственные деньги в сумме свыше 100 тысяч грн, которые были конвертированы через ряд фиктивных предприятий.

Последнее судебное решение в деле датировано маем 2016 года. В деле есть подозреваемый, но его имя в Едином реестре судебных решений засекречено. Согласно информации ГУМВД эпизоды криминальных преступлений в производстве все еще расследуются.

При этом, сама ООО "Лотта" после этих событий, была поспешно ликвидирована своим собственником и бывшим директором Сергеем Лейбуком.

Примечательно, что Лейбук не только не арестован и не приговорен за кражу госсредств, а является и руководителем филиала УЗ - "Украинской железнодорожной скоростной компании".

По информации СМИ, на посту он оскандалился минимум дважды - в 2019 году Лейбук погорел на попытке незаконно отдать рекламные площади УЗ дружественной компании из Бориспольского аэропорта. В этом году он провалил проведение конкурса на обеспечение питанием пассажиров "Интерсити". Он пытался обеспечить победу в этом конкурсе компании-однодневки, но в ситуацию вовремя вмешался суд, который заблокировал процедуру отбора.

Декларация Лейбука также привлекла внимание журналистов - в собственности семьи чиновника 7 земельных участков общей площадью 14750 м кв, квартира в Киеве, жилой дом в Харькове, дачный дом в Харьковской области, гараж, два временных сооружения для предпринимательской деятельности, расположенных в Харьковской области, 5 из 7 участков принадлежат семьи чиновника, были приобретены в 2017 году. Тогда Лейбук работал главным инженером ГП МА "Борисполь".

Данные электронной декларации Лейбука свидетельствуют о том, что в 2018 году жена чиновника - Милена Лейбук - появилась в списке основателей ОК "Дачный кооператив "Сосновая Бухта". По данным СМИ, "Сосновая Бухта" - это элитный дачный кооператив, который был построен незаконно. Помимо жены Лейбука, среди основателей кооператива числится также их сын - Ярослав Лейбук.

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