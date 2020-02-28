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В Украине начал работу Совет институциональных реформ: детали

пятница, 28 февраля 2020, 14:38
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В Украине 24 февраля был запущен в работу Совет институциональных реформ, по замыслу создателей, он объединит экспертов с опытом в сфере финансов, права, менеджмента и бизнеса, станет площадкой для диалога предпринимателей, власти и общества. Целью диалога называют рост экономики, трансформацию налоговой системы и повышение налоговой культуры граждан.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Отмечается, что из-за отсутствия реформы фискальной сферы ухудшается международный рейтинг Украины, в частности, в налогообложении и налоговом администрировании - по результатам исследования PayingTaxes 2020, которое сравнило налоговые системы 190 стран мира, Украина заняла 65 место, упав за два года на 22 пункта в рейтинге.

Инвесторы отмечают ухудшение условий для бизнеса, изменения правил игры и высокий уровень давления государства. При этом уровень доверия к фискальным органам крайне низок – всего 17% граждан доверяют Государственной налоговой службе. Об этом говорят результаты опроса TNS по заказу Проектного бюро Национального совета реформ. В течение 7 лет проведено 5 реформ налоговой и таможенной служб, внесены изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, но проблемы с поступлениями в бюджет, и невыгодные позиции в международных рейтингах свидетельствуют о неэффективности этих попыток. Совет институциональных реформ уведомил, что готов принять участие в реформе системы и налогового законодательства.

"Мы объединим заинтересованных в создании новой налоговой системы и наладим их взаимодействие. Парламент рассматривает немало законопроектов об изменениях налогового, таможенного и финансового законодательств, и изменения, учитывая их последствия, не эффективны. Госбюджет-2019 в части налоговых поступлений не выполнен, в январе 2020 года так же. Реформы должны быть комплексными, основанными на анализе, и должны учитывать опыт иностранных стран, а также иметь конкретную цель", - подчеркнул председатель Совета институциональных реформ Александр Кучеренко.

Совет институциональных реформ сформулировал принципы новой налоговой политики Украины, ими станут: гармонизация интересов государства, бизнеса и общества; эффективность работы госорганов, ответственных за наполнение бюджета страны и ее экономическую безопасность; единый подход к установлению налогов и сборов – без лоббизма и льгот для отдельных групп; равенство плательщиков перед законом как залог конкуренции; стабильность налогового законодательства и рациональность налогообложения; развитие бизнеса; удобство уплаты налогов; автоматизированная модель работы налоговых органов. Чтобы интегрировать эти принципы в налоговую систему и законодательство Совет проведет общественные обсуждения, приготовит с предпринимателями и экспертами законодательные инициативы и выдвинет в качестве законопроектов в ВРУ. Также планируется работа по созданию образовательных платформ для студентов и информирование общественности о трансформациях в налоговой сфере.

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