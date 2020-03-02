RU  UA  EN

понедельник, 2 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 марта

14:36
Умер немецкий художник-концептуалист Улай - соавтор перфомансов Марины Абрамович Lime
14:20
Бывают дни, когда я в депрессии: онкобольная Шеннен Доэрти рассказала, как живет с 4 стадией рака Lime
13:52
Девушка сделала тату на глазах, но цена услуги оказалась слишком высокой - зрение ей уже не вернуть Lime
13:22
Меган Маркл может получить роль в супергеройском блокбастере Lime
12:26
Дан Балан пофлиртовал с участницей "Голоса", но за сценой был ее отец. Его реакция - это новый мем Lime
12:14
Мадонну в слезах увели со сцены после падения на концерте - что произошло с певицей Lime
11:20
Играли со смертью уже давно: всплыли скандальные детали о блогерше, чья вечеринка закончилась трагедией
11:16
Актриса сериала "Район Мелроуз" умерла в хосписе Lime
10:35
Дочь Стивена Спилберга арестовали за нападение на жениха Lime
10:10
Впервые в мире: Путин интересно объяснил, зачем России много оружия, видео
09:04
Появилась меткая фотожаба на обострение конфликта в Сирии
08:18
На Филиппинах вооруженный мужчина захватил десятки заложников: фото и видео с места
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Есть все основания: Тимошенко обратилась к властям по земельному референдуму

понедельник, 02 марта 2020, 14:05
переглянути новину українською

В стране действует закон о референдуме, но власть его "не замечает", выполняя "задание заказчиков, которые намерены владеть украинским ресурсами и землей".

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" во время брифинга в Верховной Раде.

"Их задача - сначала продать все, что есть в Украине. Передать внешним хозяевам недра, стратегические объекты собственности, все, что у нас есть и до того не принять закон о референдуме и не принять закон о праве народа наложить вето на те законы, которые народ не разделяет. Это сознательная политика, и надо констатировать, что эпоха лжи продолжается еще в более радикальном виде", - возмутилась Тимошенко.

Она отметила, что в решении Верховного Суда от 25 октября 2019 четко определено, что после отмены закона о референдуме "от Януковича" действует закон 1991 года. Именно этот документ, отметила политик, нужно взять за основу и провести референдум, "пока власть не передала в руки международных спекулянтов ресурсы страны".

"Местный Апелляционный и Верховный Суд подтвердили, что после отмены последнего закона о референдуме, начал действовать закон о референдуме от 3 июля 1991 года. Мы требуем от президента, от его ближайшего коррумпированного окружения не забирать землю вопреки воле 75% людей в Украине, а взять закон о референдуме от 1991 года и провести его. Я призываю и власть, и оппозицию немедленно на базе закона о референдуме 1991 года приостановить разбазаривание портов, аэропортов, железной дороги, нефтепроводов, и спросить у людей, что делать с народной собственностью. Поэтому - только референдум!" - отметила лидер партии.

Именно законными действиями, убеждена Юлия Тимошенко, можно заставить власть действовать в интересах людей и прекратить продажу национального богатства страны.

"Если президент не отреагирует, мы будем объединяться со всеми другими оппозиционными партиями, с общественными организациями, аграрными союзами, фермерскими организациями и будем решать, как реализовать закон о референдуме 1991 года. Никакие шумные заявления, изменения правительств, никакие в том числе публичные акции, такие как самоподжог ветерана АТО под офисом Владимира Зеленского, не заставят их сойти с крючка внешнего управления и лишить Украину ресурсов. Только действия, четкие законные, конституционные действия украинского общества вместе с общественными организациями и силами помогут противостоять властной афере", - резюмировала Юлия Тимошенко.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Абырвалг от партии Зеленского: самые досадные ляпы "слуг народа"

Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука

Коррупции в Украине больше нет? Как Гончарук отчитался в Раде

Первые на выход: ТОП-5 безынициативных глав ОГА

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: