Есть все основания: Тимошенко обратилась к властям по земельному референдуму

В стране действует закон о референдуме, но власть его "не замечает", выполняя "задание заказчиков, которые намерены владеть украинским ресурсами и землей".

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" во время брифинга в Верховной Раде.

"Их задача - сначала продать все, что есть в Украине. Передать внешним хозяевам недра, стратегические объекты собственности, все, что у нас есть и до того не принять закон о референдуме и не принять закон о праве народа наложить вето на те законы, которые народ не разделяет. Это сознательная политика, и надо констатировать, что эпоха лжи продолжается еще в более радикальном виде", - возмутилась Тимошенко.

Она отметила, что в решении Верховного Суда от 25 октября 2019 четко определено, что после отмены закона о референдуме "от Януковича" действует закон 1991 года. Именно этот документ, отметила политик, нужно взять за основу и провести референдум, "пока власть не передала в руки международных спекулянтов ресурсы страны".

"Местный Апелляционный и Верховный Суд подтвердили, что после отмены последнего закона о референдуме, начал действовать закон о референдуме от 3 июля 1991 года. Мы требуем от президента, от его ближайшего коррумпированного окружения не забирать землю вопреки воле 75% людей в Украине, а взять закон о референдуме от 1991 года и провести его. Я призываю и власть, и оппозицию немедленно на базе закона о референдуме 1991 года приостановить разбазаривание портов, аэропортов, железной дороги, нефтепроводов, и спросить у людей, что делать с народной собственностью. Поэтому - только референдум!" - отметила лидер партии.

Именно законными действиями, убеждена Юлия Тимошенко, можно заставить власть действовать в интересах людей и прекратить продажу национального богатства страны.

"Если президент не отреагирует, мы будем объединяться со всеми другими оппозиционными партиями, с общественными организациями, аграрными союзами, фермерскими организациями и будем решать, как реализовать закон о референдуме 1991 года. Никакие шумные заявления, изменения правительств, никакие в том числе публичные акции, такие как самоподжог ветерана АТО под офисом Владимира Зеленского, не заставят их сойти с крючка внешнего управления и лишить Украину ресурсов. Только действия, четкие законные, конституционные действия украинского общества вместе с общественными организациями и силами помогут противостоять властной афере", - резюмировала Юлия Тимошенко.