Новинский прокомментировал решение КСУ по возобновлению льгот ветеранам

Народный депутат Вадим Новинский призывает после соответствующего решения Конституционного суда возобновить в Украине социальную помощь ветеранам Второй мировой войны.

Об этом он заявил в Facebook, комментируя принятое Конституционным судом Украины 27 февраля решение о признании противоречащей Конституции отмены льгот и помощи ветеранам.

"Государство Украина дало гарантию обеспечивать защитникам Отечества достойный уровень жизни безо всяких условий и оговорок. Социальная помощь победившим фашизм советским воинам, воинам-интернационалистам, выполнявшим долг в Афганистане, воинам Вооруженных Сил Украины, героям труда и людям, имеющим особые заслуги перед Родиной, должна выплачиваться в первую очередь и не может зависеть от наличия или отсутствия у правительства ресурсов. Мы с коллегами по парламенту инициировали такое конституционное представление и удовлетворены решением Конституционного Суда", - заявил он.

По мнению Вадима Новинского, правительство должно немедленно возобновить выплату всех видов социальной помощи и восстановить льготы ветеранам.

"Закон о государственном бюджете на 2020 год надо привести в соответствие с Бюджетным кодексом, который после решения КСУ, обязывает власть выплачивать помощь безо всяких условий, а также поручить Кабинету министров найти средства для финансирования этого обязательства. Необходимо компенсировать людям средства, невыплаченные за пять лет действия этой неконституционной нормы. Это важный для самоопределения и для будущего Украины вопрос: мы хотим жить в государстве, которое защищает своих воинов, или в государстве, которое отворачивается от них… Справедливость по отношению к ветеранам со стороны государства должна быть восстановлена в полной мере. Год 75-летия победы - хороший повод продемонстрировать, что украинское государство повернулось лицом к своим героям. Без этого выплаты останутся горьким напоминанием, что страна не ценит их заслуг", - считает депутат.

Изменения в Бюджетный кодекс Украины, легализовавшие отмену льгот и социальной помощи ветеранам, были внесены правительством Арсения Яценюка в декабре 2014 года. С этого времени фактически были прекращены выплаты ветеранам Второй мировой войны и участникам боевых действий. Народный депутат Вадим Новинский - один из инициаторов конституционного представления о признании этой нормы неконституционной. Конституционный Суд признал, что социальное обязательство государства обеспечивать достойный уровень жизни этим гражданам зафиксировано в Конституции, является безусловным и не может быть изменено законами, поэтому изменения в Бюджетный кодекс от 28 декабря 2014 года признаны несоответствующими Основному закону.