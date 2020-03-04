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Надеюсь, моему преемнику дадут больше, чем полгода: Скалецкая высказалась о своей отставке

среда, 04 марта 2020, 19:08
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Украина должна пройти до конца путь медицинской реформы, в противном случае страна может потерять медицинскую отрасль как таковую.

Об этом заявила в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая вместе с правительством Алексея Гончарука была сегодня отправлена в отставку.

"Лично для меня главным вопросом является не должность, а продолжение реформ в Украине. В частности, важнейшей и сложнейшей из них - реформы системы здравоохранения", - написала она.

Скалецкая заявила, что для нее теперь важно, чтобы на должность министра здравоохранения был назначен человек, который будет отстаивать продолжение изменений в системе. Ведь реформа неизбежна и крайне необходима как элемент национальной безопасности, как гарантия сохранения здоровья украинцев, подчеркнула она.

"Для того, чтобы провести фундаментальные изменения в системе здравоохранения, требуется больше времени, чем полгода. Надеюсь, что моему преемнику дадут это время", - говорится в ее заявлении.

Отдельно Скалецкая отметила, что за 6 месяцев работы в непростых условиях удалось подготовить больницы и провести первый этап контрактирования больниц для оказания медицинской помощи. Также удалось достичь существенного прогресса в отдельных отраслях: это, прежде всего, трансплантология, вакцинация, экстренная помощь. Кроме того, разработана стратегия борьбы с онкологическими заболеваниями.

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