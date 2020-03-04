Новые главы МИД и Минобороны: Рада продолжает обновлять Кабмин

В среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховная Рада Украины проголосовала за назначение новых министров обороны и иностранных дел. Как и предполагалось, эти ведомства возглавили соответственно Андрей Таран и Дмитрий Кулеба.

Новый министр обороны, 65-летний генерал Андрей Таран получил поддержку 285 народных депутатов.

За назначение 39-летнего Дмитрия Кулебына должность министра иностранных дел проголосовали 288 народных депутатов.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховная Рада Украины перезагрузила Кабинет министров, проголосовав за его новый состав. Голосование было пакетным, предложенные кандидатуры поддержали 277 нардепов.

Напомним, что Верховная Рада Украины назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля.