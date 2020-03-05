RU  UA  EN

четверг, 5 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

5 марта

22:53
В Киеве горе-водитель заблокировал сотни авто: опубликованы фото
22:24
Убийство Насти Слуховой в Харькове: появилось фото и данные про второго подозреваемого
21:44
Убийство и сожжение девушки в Харькове: фото и все данные про жертву и подозреваемого
21:07
Защищали землю от оккупантов: фото и биографии украинок, погибших на Донбассе с начала войны
19:48
Слушаем тройку лидеров Евровидения-2020 по свежим прогнозам букмекеров Lime
19:38
На Волыни скандал из-за 12-летнего парня, победившего в Лондоне с советской песней: фото и видео
19:04
Пожалейте организм: 5 популярных, но совсем не эффективных методов похудения Lime
19:03
Убитая мечта: журналист рассказал, как руководство СК Авангард сорвало ремонт ледовой арены в Киеве
18:38
Пенсия не зависит от стажа: чего ждать украинцам от ликвидации ПФУ и что это дало в Грузии
18:19
Коронавирус уже в Киеве? Студент приехал из Италии со странными симптомами
17:55
Мое счастье: Влад Яма показал забавное фото с 4-летним сыном Lime
17:55
Не хватает лебедей из шин: сети разгневал бетонный "подарок" к 8 марта на Майдане в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Голосование за новый Кабмин: почему Гетьманцев и часть его коллег пошли против позиции президента

четверг, 05 марта 2020, 21:40
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский вчера на заседании фракции "Слуга народа" просил народных депутатов поддержать новый состав Кабмина, невзирая на личные симпатии депутатов и "продемонстрировать единство фракции".

Об этом "Известиям" сообщил один из народных депутатов фракции на условиях анонимности.

При этом голосование за поименный состав нового правительства показало, что некоторые депутаты проголосовали против, воздержались или не проголосовали вообще.

Противоречия во фракции были вокруг двух ключевых персон Кабмина – министров финансов и внутренних дел. Часть депутатов выступила против сохранения должности главы МВД за Арсеном Аваковым, и только один – против смены министра финансов Оксаны Маркаровой на Игоря Уманского.

В частности, не проголосовал за новый состав Кабмина и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Во фракции считают, что Гетманцев таким образом выступил против увольнения экс-министра финансов Оксаны Маркаровой и назначения на эту должность Игоря Уманского.

"Даниил Гетманцев в большинстве случаев поддерживал действия Оксаны Маркаровой во время заседаний Комитета, публично высказывался в поддержку ее инициатив, а также «продавливал» через комитет решения, в которых была заинтересована Маркарова и против которых выступали депутаты. В комитете говорят, что Гетманцев из депутата, который должен был контролировать работу Маркаровой, фактически стал ее подчиненным, правой рукой", - говорит один из депутатов.

При этом больше всего критики от Президента на внеочередном заседании ВРУ получил именно финансово-экономический блок предыдущего правительства, то есть в том числе негативно оценена работа и Оксаны Маркаровой.

Демонстративное голосование главы ключевого комитета и его несогласие с кандидатурой нового министра может привести к усилению конфликтов внутри налогового комитета.

"Всем известно, что внутри налогового комитета обстановка очень напряженная. Там сталкиваются интересы лоббистов, олигархов, контрабандистов и тому подобной публики. Через комитет внаглую лоббируют законопроекты о снижении налогов для некоторых отраслей, туда вызывают для отчета руководство таможни, которое не добрало в бюджет 13 миллиардов. Там бесконечные скандалы. В том числе такая ситуация связана с личностью главы комитета. Во фракции уже начали говорить, что поставят вопрос о замене Даниила Гетманцева на кого-то более организованного", - сказал депутат.

Но публичных заявлений на этот счет Даниил Гетманцев не делал. В отличии от своих коллег по фракции, которые выступили против Арсена Авакова. Например, народный депутат-мажорритарщик от Киева Роман Грищук воздержался при голосовании за персональный состав нового Кабмина.

"Я неоднократно обещал избирателям, что во второй раз не поддержку назначение Арсена Авакова на должность Министра внутренних дел", - заявил Грищук.

По той же причине воздержалась и народный депутат Елизавета Богуцкая.

"Не смогла проголосовать за Авакова, очень огорчена, что нет Дубилета в новом правительстве. Но рада, что есть Миша Федоров", - сказала она.

Также воздержались депутаты Игорь Васылив (мажоритарик из Тернопольской области), Роман Соха, Егор Чернев, Виктория Подгорная, Дмитрий Гурин (мажоритарщик от Киева).

Против правительства проголосовал "слуга»" Дмитрий Костюк (мажоритарщик из Житомирской области).

"Голосую против. Не против нового правительства, а против отдельных министров в нем! И против голосования "пакетом", - заяви он.

Судя по его странице в Facebook, он тоже не поддерживает кандидатуру Арсена Авакова.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Смена Кабмина: как Зеленский пересаживал правительству мозг и сердце

Игорь Уманский: партнер Хромаева, человек Кононенко и новый министр финансов?

Если бы Гончарук стал в позу, началась бы война всех против всех

Антирейтинг глав ОГА: кого больше всех ругают СМИ в регионах

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: