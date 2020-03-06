Кто заменит Рябошапку: в прокуратуре сделали официальное заявление

С пятницы, 6 марта, временно исполняющим обязанности генпрокурора будет Виктор Чумак вместо отправленного в отставку в четверг, 5 марта Руслана Рябошапки.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Офиса генпрокурора.

"С 6 марта 2020 года выполнение обязанностей Генерального прокурора временно осуществляет заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак", - говорится в сообщении.

До работы в генпрокуратуре Чумак работал на разных должностях в Пограничной службе. До недавнего времени, с сентября 2019 года, Чумак занимал должность заместителя генерального прокурора — главного военного прокурора.

Подробнее о реформах в Офисе генпрокурора глазами Чумака, читайте в материале "Апострофа": Украинцев могут удовлетворить только посадки людей уровня Порошенко - Виктор Чумак.