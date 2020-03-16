Действовать немедленно: Тимошенко рассказала о шагах, которые способны помочь Украине во время пандемии

Украинские политики должны стать единой командой, чтобы противостоять угрозе, которая предстала перед страной.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на согласительном совете лидеров парламентских фракций и групп в Верховной Раде.

"Призываю всех - отложите в сторону политические амбиции, спорные вопросы и противостояния. Надо объединиться в единый антикризисный штаб с одной целью - спасти людей и Украине. Как премьер-министр, который прошел и финансовый кризис, и эпидемию тогда другого вируса, готова лично работать в нужном месте без выходных, чтобы страну в этой ситуации защитить. Нельзя терять ни дня, ни часа, ни минуты", - отметила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила конкретные шаги, которые могут защитить людей. Речь идет о бесплатной информационной линии, на которую может обратиться каждый, не оставляя своего дома.

"Надо, чтобы СМИ предоставили информацию, по какому телефону обращаться, если есть подозрение даже на минимальную температуру или насморк. Речь идет о том, что обычный человек не знает, куда обратиться, чтобы провести тест дома, не ходя в больницы, лаборатории. Я прошу власть - сделайте сейчас общую информационную линию сообщений, к кому обращаться и где бесплатно получить анализ на наличие коронавируса - чтобы люди лишний раз не выходили из дома", - призвала глава "Батькивщины".

Юлия Тимошенко обратила внимание на необходимость обеспечения всех, кто находится в самоизоляции и сидит дома с детьми, больничными листами, как это практиковалось в 2009 году, чтобы люди имели возможность соблюдать условия карантина.

"Нужна масштабная и централизованная закупка антивирусных препаратов, чтобы вся страна чувствовала себя защищенной", - добавила Тимошенко.

В условиях эпидемии и экономического кризиса, отметила лидер "Батькивщины", особой поддержке нуждается мелкое и среднее предпринимательство, украинский средний класс. Нужна отсрочка по налогам - так называемые налоговые каникулы - как это уже делается в США, снижение процентов и отсрочка выплат по кредитам и тому подобное.

"С сегодняшнего дня нужно начать всем единственной национальной командой работать для того, чтобы спасти людей и Украине. Надо действовать немедленно, и мы готовы!", - резюмировала Юлия Тимошенко.