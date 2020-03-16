Экономика под ударом: Тимошенко рассказала, как поддержать предпринимателей и средний класс во время пандемии

Пандемия коронавируса и экономический кризис требуют немедленного реагирования на вызовы - власть должен сделать все от нее зависящее, чтобы оказать поддержку мелким и средним предпринимателям.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде.

"Экономика сейчас переносит сверхсложные удары. Поэтому в законе должен быть предусмотрен обязательный перечень мероприятий, которые нужно сделать государству. Безусловно, это отсрочка кредитов, которые имеют наши предприниматели. Также необходимо максимальное снижение налогов, а где возможно и введение налоговых каникул для того, чтобы не упала экономика. Кроме того, надо сделать ставку на государственные закупки и в поддержку тех отраслей и предприятий, которые испытывают наибольшие потери", - подчеркнула Тимошенко.

Юлия Тимошенко отметила, что антикризисные меры должны быть предусмотрены и законами, и постановлениями правительства.

"Да, все говорят о том, что паника недопустима. Но и недооценка ситуации в стране тоже недопустима. Стране нужна железная дисциплина, прекращение хаоса в управлении государством и консолидация всех без исключения политических сил, никакого политиканства, никаких противостояний. Мы все одна национальная команда, которая предстала перед лицом беды", - отметила лидер "Батькивщины".