Готовы присоединиться: Тимошенко выразила готовность поддержать проекты по укреплению экономики

Партия "Батькивщина" поддержит законы, необходимые для защиты украинцев и уменьшения долгового бремени страны, единственное условие - они должны отвечать национальным интересам, поэтому проект относительно рынка земли не получит у партии поддержки.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Я сразу говорю, что мы не согласимся на получение кредитов при условии лишения украинцев стратегической собственности. Нельзя под шумок эпидемии коронавируса отдать за бесценок нашу землю. Мы вам просто этого не позволим", - отметила лидер партии.

По словам Юлии Тимошенко, "Батькивщина" может проголосовать за другие предложения, которые будут укреплять экономику в условиях кризиса, позволят стране получить международные финансовые ресурсы и реструктуризировать накопленные предыдущими правительствами государственные долги. По ее словам, сейчас надо высвободить деньги, идущие иностранным заемщикам, для нужд собственной экономики, считает лидер "Батькивщины".

"Мы не видели еще правительственный законопроект о банках, его пока не существует вообще. Если там не будет вещей, которые разрушают украинскую банковскую систему, то мы безусловно поддержим все. А вот землю - не трогайте!" - резюмировала Юлия Тимошенко.