Юрий Бойко в Черновицкой области потребовал увеличения финансирования на медицину

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует срочно увеличить финансирование медицины.

Об этом сопредседатель партии Юрий Бойко заявил во время посещения центра реабилитации "Вера, Надежда, Любовь" в с. Банчены Черновицкой области, созданного архиепископом Лонгином (Михаил Васильевич Жар).

Одно из помещений центра было оперативно перепрофилировано и подготовлено для приема заболевших. Юрий Бойко привез в центр тесты, маски, аппараты ИВЛ, – всё, что может понадобиться.

"Я преклоняюсь перед архиепископом Лонгином и людьми, которые здесь работают – они в кратчайшие сроки смогли организовать практически полноценное больничное отделение по высшему разряду. Если, не дай Бог, кто-то заболеет, здесь полностью готовы обеспечить лечение и реабилитацию. В детском реабилитационном центре находится 425 детей, многие с инвалидностью, хроническими заболеваниями, поэтому коронавирусная инфекция для них очень опасна. И владыка, и врачи очень ответственно относятся к ситуации. Они подготовили всё, что нужно – аппаратуру, лекарства, средства защиты, удобные кровати", – сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" подчеркнул, что отношение предыдущей власти к медицине довело отечественное здравоохранение до плачевного состояния.

"Отечественную медицину добила предыдущая власть. Её системно уничтожали, ликвидировали то хорошее, что было. Сегодня мы пожинаем плоды этого бездарного отношения. У врачей низкие зарплаты, нет необходимого оборудования, не хватает медперсонала, санитарок, медсестер", – отметил парламентарий.

Юрий Бойко призвал срочно увеличить финансирование на медицинскую отрасль и остановить второй этап медицинской реформы.

"Сейчас нам нужно выиграть время, чтобы нормально оснастить медучреждения всем необходимым, поддержать врачей. В нынешних условиях, карантин должен затормозить распространение болезни, чтобы нормально обеспечить медицину. Нужно внести изменения в бюджет, увеличить финансирование здравоохранения, закупить лекарства и оборудование. Тогда всё будет нормально, люди не будут бояться, как они боятся сегодня, понимая, что власть не может их защитить", – акцентировал сопредседатель фракции оппозиционеров.

"Сегодняшняя ситуация показала, к чему может привести недофинансирование и пренебрежительное отношение к медицине. Мы даже не понимаем, сколько у нас в стране людей болеют этой страшной болезнью", – подчеркнул Юрий Бойко.