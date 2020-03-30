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Ограбление государства во время пандемии: Тимошенко заявила о попытке протянуть земельный закон

понедельник, 30 марта 2020, 14:10
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Партия "Батькивщина" не будет голосовать за "сдачу украинских интересов" в виде земельной реформы под прикрытием борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на заседании согласительного совета лидеров депутатских фракций и групп.

"Закон о распродаже земли, который хотят протащить, легализует преступный сговор за спиной украинского народа. Этот документ все равно позволяет иностранным банкам спекулировать украинской землей, а крупным корпорациям - ее скупать. И это в то время, когда вопрос продовольственной безопасности становится условием выживания всех народов мира. Это прямо противоречит стратегии, которую диктуют новые условия жизни человечества", - отметила лидер "Батькивщины".

По ее мнению, циничным мошенничеством является и то, что земельную аферу протягивают, когда люди из-за карантина не могут выйти на протест и отстоять собственные интересы. Юлия Тимошенко отметила, что команда "Батькивщины" будет бороться против антинародных решений всеми конституционными и политическими средствами.

"Мы видим, что все страны могут полагаться только на свои ресурсы и свои возможности во время беды. Продукты становятся особой ценностью в глобальном мире. Но именно в это время, вместо того, чтобы эффективно организовать свой аграрный комплекс, власть протягивает закон о распродаже сельскохозяйственной земли. Если только под прикрытием эпидемии они совершат эту аферу, мы будем действовать и обращаться в Конституционный суд", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

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