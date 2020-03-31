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"Батькивщина" требует отменить принятый парламентом закон о рынке земли

вторник, 31 марта 2020, 15:51
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Фракция "Батькивщина" заявляет о грубом нарушении Регламента при рассмотрении и принятии закона о рынке земли и требует его немедленной отмены.

Команда "Батькивщины" зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления авторства Юлии Тимошенко и Вадима Ивченко об отмене закона № 2178-10, который предусматривает распродажу украинских сельскохозяйственных земель.

В частности, авторы документа подчеркивают, что решение Верховной Рады "противоречит интересам государства и людей" и обращают внимание на дерзкое нарушение ряда статей Регламента (нарушение требований части первой статьи 116, части первой статьи 117, частей первой и второй статьи 118, частями второй и пятой статьи 121).

"Фракция "Батькивщина" неоднократно обращала внимание председательствующего на планерном заседании на наличие нарушений регламентных предписаний при рассмотрении и голосовании указанного законопроекта. Однако в нарушение части четвертой статьи 48 Регламента, председательствующий не принял безотлагательно меры для устранения указанных нарушений, оставляя обращение о регламентных нарушения без надлежащего рассмотрения", - говорится в пояснительной записке документа.

Ранее Юлия Тимошенко заявила, что партия "Батькивщина" будет продолжать борьбу, чтобы "вернуть людям их землю и наказать всех, кто был причастен к афере власти".

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