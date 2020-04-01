"Батькивщина" призвала руководство Рады рассмотреть постановления об отмене закона о рынке земли

Фракция "Батькивщина" требует от руководства парламента включить в повестку дня ближайшего внеочередного заседания и рассмотреть вопрос об отмене закона о продаже земли.

Об этом говорится на сайте партии.

После принятия закона об открытии рынка земли, представители различных парламентских фракций зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановлений об отмене закона № 2178-10, которым предусматривается распродажа украинских сельскохозяйственных земель. В частности, девять таких обращений направили депутаты фракции "Батькивщина".

Авторы проектов постановлений обращают внимание, что закон о рынке земли рассматривался и был принят с грубыми нарушениями Регламента, а сам документ противоречит интересам государства и его граждан.

"Руководство Верховной Рады обязано обеспечить рассмотрение всех проектов постановлений об аннулировании решения о продаже земли в ближайшее время, поскольку без их рассмотрения спикер парламента не имеет права подписывать сам закон и передавать его на подпись президенту", - подчеркнул один из авторов постановления, народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко.