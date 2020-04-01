RU  UA  EN

среда, 1 апреля
  • НБУ:USD 27.40
  • НБУ:EUR 30.00
НБУ:USD  27.40
Меню
Политика

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

1 апреля

17:20
Ни одного в маске: в Москве тысячи военных в разгар коронавируса репетируют парад 9 мая, видео
16:59
Над Арктикой заметили озоновую дыру рекордных размеров: как она выглядит
16:55
По США прошлись мощные торнадо с землетрясением: фото и видео
16:51
Принц Чарльз согласился платить миллионы долларов за охрану Гарри и Меган в США Lime
16:36
Сергей Притула повеселил фанов домашним видео - так ведущий провожает сына в школу во время карантина Lime
16:00
Сериал "Спіймати Кайдаша" поднимает проблему отношений в семье. Вот как с этим складывается у его актеров Lime
15:35
49-летняя Клаудия Шиффер блеснула стройной фигурой и поделилась отношением к возрасту Lime
14:12
Настя Каменских объяснила, почему не носит обручальное кольцо Lime
14:07
США обошли Китай по смертности от коронавируса: названа жуткая цифра
13:46
Мы тебя не выбирали: команда "Лиги смеха" сорвала овации зала шуткой о Зеленском Lime
13:30
Джамала показала фото с животиком и рассказала о сложностях второй беременности Lime
13:17
Звезда "Мстителей" справился с коронавирусом, но не может попасть домой Lime
Все новости

"Батькивщина" призвала руководство Рады рассмотреть постановления об отмене закона о рынке земли

среда, 01 апреля 2020, 16:50
переглянути новину українською

Фракция "Батькивщина" требует от руководства парламента включить в повестку дня ближайшего внеочередного заседания и рассмотреть вопрос об отмене закона о продаже земли.

Об этом говорится на сайте партии.

После принятия закона об открытии рынка земли, представители различных парламентских фракций зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановлений об отмене закона № 2178-10, которым предусматривается распродажа украинских сельскохозяйственных земель. В частности, девять таких обращений направили депутаты фракции "Батькивщина".

Авторы проектов постановлений обращают внимание, что закон о рынке земли рассматривался и был принят с грубыми нарушениями Регламента, а сам документ противоречит интересам государства и его граждан.

"Руководство Верховной Рады обязано обеспечить рассмотрение всех проектов постановлений об аннулировании решения о продаже земли в ближайшее время, поскольку без их рассмотрения спикер парламента не имеет права подписывать сам закон и передавать его на подпись президенту", - подчеркнул один из авторов постановления, народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Три дня на работе: что известно о замминистра финансов Светлане Воробей

Украинцы в шоке: на кого власть предпочитает тратить деньги во время эпидемии коронавируса

Кабмин в ожидании новых отставок: вместе с Уманским и Емцем может уйти и Криклий - СМИ

Отдать "Приват" или спасти Украину: "слуг" посадили на "вилку" Коломойского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: