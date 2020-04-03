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Ошибочная стратегия: Тимошенко призвала освободить Украину от долгов вместо новых заимствований

пятница, 03 апреля 2020, 12:29
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Продажа земли и стратегической собственности не только лишат страну ресурсов для развития, но и не спасут ее от дефолта, поэтому власти нужно немедленно менять стратегию.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Право на власть" на "1+1".

"Власть выбрала ошибочную стратегию. Даже принятие закона о распродаже земли и сдача стратегической собственности не отдаляют, а наоборот - приближают Украину к дефолту. Что они собираются отдавать в следующий раз, когда понадобятся деньги? Почки украинцев? На самом деле мы теряем наши ключевые ресурсы, но не спасаем страну. У нас нет бесконечных ресурсов, чтобы каждый раз рассчитываться за бюджетные дефициты и долги. Поэтому стратегию нужно немедленно менять", - заверила лидер "Батькивщины".

Вместо накопления новых государственных заимствований, считает Юлия Тимошенко, власть должна начать переговоры с кредиторами об оптимизации и реструктуризации долга страны.

"Первое, что надо сделать, - немедленно создать рабочую группу из финансистов, экономистов, дипломатов, начнут переговорный процесс по созданию долговых каникул для страны. Для того, чтобы мы имели возможность пройти этот тяжелый этап эпидемии, чтобы мы могли восстановить доходы в бюджет и после этого начали выбираться из долговой ямы, в которую страну загнали сознательно", - отметила Юлия Тимошенко.

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