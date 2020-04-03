Протягивал людей Януковича и Порошенко: в СМИ рассказали о версии увольнения Уманского

Экс-министр финансов Игорь Уманский, пробыв на посту три недели, был уволен, а после этого начал раздавать интервью, делать громкие заявления и "сливать" журналистам документы. Однако, как выяснили СМИ, Уманский был уволен не просто так, а за попытки вернуть в налоговую и таможню коррупционные схемы времен Януковича и Порошенко.

Об этом говорится в материале "Уманский и ко: Медиаатака для возвращения коррупционных схем" на 112.ua.

В статье говорится, что вместо решения проблем на посту министра Уманский сосредоточился на расстановке своих людей на "хлебные" должности - он протянул на должности замов Олега Мельника и Светлану Воробей, при этом сместить с должностей руководителей таможни и налоговой Нефедова и Верланова у него не получилось. Кроме того, премьер Шмыгаль не простил министру провал голосования по секвестру бюджета.

"Накануне увольнения Уманский "сливает" представление на увольнение Нефедова и Верланова. Однако не публикует не менее важный документ – штатное расписание запланированных им назначений после увольнения Нефедова и Верланова. Фамилии, которые фигурируют в штатном расписании, идут полностью в разрез с декларируемыми планами Уманского", - говорится в статье.

В материале говорится, на должность и. о. председателя ГНС Уманский предлагал назначить Евгения Бамбизова, который, как писали СМИ, только через подконтрольные ему фирмы конвертировал более 4 млрд грн, общая сумма покрытых им коррупционных схем достигает 45 миллиардов гривен.

На должность и.о. заместителя председателя ГНС Уманский предлагал назначить Людмилу Демченко, которая приходится кумой Нине Южаниной, как считают отдельные журналисты, "бухгалтеру" Порошенко. Людмила Демченко – начальник ГФС Киева, за 4 года пребывания на посту ни разу не выполнила план налоговых поступлений.

На должность председателя ГТС вместо Нефедова он предлагал Василия Поезда – "кассира" Клименко-Головача, а позже Насирова и Продана в таможенном направлении ГФС.

"По плану Уманского назначения должны были пройти быстро и безболезненно, поскольку все фигуранты путем судебных решений и задержки ликвидации ГФС и передачи полномочий, числятся в ее кадрах. Это позволяет занять должность путем перевода, без проведения конкурсов и игнорируя действующих заместителей руководителей ГТС и ГНС, хотя и в статусе "и.о.", - говорится в материале.

Люди чиновников Клименко-Януковича и Насирова-Продана-Порошенко, вернувшись на должности, планировали, по мнению журналистов, развернуть деятельность конвертационных центров, вернуть схемы реализации безакцизного горючего и спирта, набравшие особого размаха при Порошенко и уничтожающихся при Верланове, говорится в статье.

Поэтому руководство страны решило избавиться от Уманского, считает автор.