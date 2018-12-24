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У Мартыненко обвинили САП в саботаже

понедельник, 24 декабря 2018, 15:01

Специализированная антикоррупционная прокуратура саботирует рассмотрение в суде "дела Мартыненко".

Об этом заявил адвокат Петр Бойко, сообщает пресс-служба экс-депутата Николая Мартыненко.

"САП заблокировала заседание Шевченковского райсуда 24 декабря, которое было назначено на этот день несколько недель назад. Руководитель САП Холодницкий обратился в суд об отмене заседания под предлогом выходного дня в Генпрокуратуре. Прокурор САП Скибенко этому подыграл и сказал неправду, будто он не имеет полномочий рассматривать это дело. А суд принял очередное решение в пользу САП" - сказал адвокат.

Он напомнил, что дело было передано в суд только под давлением самого Мартыненко.

"Теперь же сторона обвинения придумывает различные "ноу-хау" - как нивелировать аргументы защиты и оттянуть свой провал", - сказал Бойко.

Также юрист акцентировал внимание на сокрытии от суда материалов, которые опровергают обвинения НАБУ.

"Главным из них является протокол совместного совещания "Энергоатома" и чешской "Шкоды" о стандартной европейской цене оборудования. Отсутствуют завышенная цена и убытки для государства, то есть нет даже состава преступления", - добавил он.

"Поэтому НАБУ заказало выгодную для себя экспертизу. Но даже лояльный эксперт сделал нереальную формулировку: "убытки есть, если НАБУ докажет состав преступления". Вот НАБУ и пыталось что-то нарисовать", - отметил адвокат.

По его словам, "независимые рецензии на экспертизу опровергли все обвинения в якобы убытках, поскольку "Энергоатом" получил 21 млн. грн. прибыли».

"НАБУ начало паниковать и дискредитировать аргументы защиты. Для этого через СМИ вбросили дезинформацию о якобы содействии Минюста в этих рецензиях, пытаясь представить их как нечто необычное. Хотя они предусмотрены законодательством. Как адвокат я обращался к рецензиям еще 15 лет назад, когда Павел Петренко точно не был министром юстиции", - считает Бойко.

"Только суд должен оценивать аргументы обеих сторон, а не директор НАБУ в своих интервью", - сказал адвокат.

По его мнению, НАБУ и САП прекрасно понимают, что это дело не имеет юридических перспектив.

"Поэтому продолжают использовать нечистоплотные методы. От НАБУ будут новые информационные атаки и продолжение давления на суде", - спрогнозировал адвокат.

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