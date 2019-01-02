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​Суд арестовал часть имущества украинского топ-коррупционера

среда, 02 января 2019, 21:51

Соломенский районный суд Киева арестовал часть имущества бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, которого подозревают в незаконном обогащении.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко, передает издание "Украинские новости".

По словам пресс-секретаря, ходатайство прокуратуры суд рассмотрел еще 10 декабря 2018 года, его частично удовлетворили и арестовали имущество Продана в Украине.

Какие именно объекты арестован - пока неизвестно, поскольку, как отметила пресс-секретарь суда, решение закрытое и, согласно закону, не может быть обнародовано.

В то же время в специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что пока не получили постановление суда об аресте имущества бывшего главы ГФС.

Как сообщал "Апостроф", 4 декабря Соломенский районный суд Киева избрал бывшему руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде личного поручительства.

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