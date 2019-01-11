​Опубликованы ключевые доказательства получения "откатов" скандальным экс-депутатом Рады: реакция сети

В Шевченковском суде Киева впервые показали документы, свидетельствующие о прямое отношение экс-нардепа Николая Мартыненко в оффшорной фирмы Bradcrest Investments, на которую перечислялись откаты с тендеров государственного предприятия "Энергоатом".

Соответствующие снимки публиковало издание "Радио Свобода".

По информации следствия, компания в нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получала откаты на украинском подрядах "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 миллионов евро (эквивалент 70 миллионов гривен на момент транзакций).

В документах, которые прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко продемонстрировал коллегии судей, прямо указано, что экс-депутат от "Народного фронта" Николай Мартыненко является бенефициарным владельцем этой панамской компании.

В конце документа стоит его подпись, а также подпись Павла Скаленко, которого также подозревают в причастности к завладению средствами НАЭК "Энергоатом". В СМИ Скаленко также называют "правой рукой" Мартыненко.

В сети поднялась волна комментариев по этому поводу.

"Народный фронт. Арсений Яценюк", "Молодцы. Надо за них голосовать еще", "Наши замнут!", "Это с флешки?)) Так этим Лещенко размахивал несколько лет назад))", "Он на таких поруках, что огого ! Гриневич и компания уже глубоко забеспокоились", "Клетчатое одеяло должно помочь", - в таком духе комментируют пользователи.

Как сообщал "Апостроф", недавно адвокат экс-нардепа Николая Мартыненко Петр Бойко заявил, что фигурирования в так называемом "деле Мартыненко" материалов из "швейцарской флешки" ничем не поможет НАБУ и прокурорам САП.