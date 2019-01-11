У экс-нардепа Мартыненко назвали фейком обнародованные в суде документы по офшору

В суде по "делу Мартыненко" не появилось никаких доказательств, а НАБУ и САП спекулируют на недостоверных данных и старой ксерокопии, являющейся фальшивкой.

Так адвокат Петр Бойко прокомментировал заявления о якобы "ключевом доказательстве причастности Николая Мартыненко к оффшорной компании "Бредкрест", сообщает gazeta.ua со ссылкой на пресс-службу экс-депутата.

"НАБУ и близкие "активисты" несколько лет вводили всех в заблуждение. Они давно размахивали непонятной ксерокопией с якобы подписью Мартыненко о якобы открытии им банковского счета "Бредкреста" - так называемая "форма А". А после вчерашнего судебного заседания выдали ее за что-то новое и сенсационное, запустили очередную PR-волну. Кстати, в эту ксерокопию за 10 минут с помощью ксерокса кто угодно может легко вписать любую фамилию", - отметил Бойко.

По его словам, "на этом старом фейке о "форме А" строится обвинение НАБУ и САП. Хотя в Швейцарии это дело за 5 лет даже не было передано в суд - потому что туда нечего передавать. Николай Мартыненко не был основателем либо владельцем "Бредкреста" и этому есть документальные доказательства, представленные в суде самим НАБУ", - сказал адвокат.

"НАБУ и САП заявляют о якобы заполнении Мартыненко банковского формуляра 15 января 2007 г. - как доказательство того, что он является собственником. Но на тот момент это предприятие не существовало (!) и даже не было внесено в реестр - соответственно об открытии счета не могло быть и речи. "Бредкрест" начал функционировать после выпуска акций 16 января - и владельцем там с самого начала было другое лицо. Мартыненко никогда не распоряжался средствами "Бредкреста", не владел ее акциями и не участвовал в деятельности этой компании - это юридические факты, которые обвинение опровергнуть не может", - подчеркнул Бойко.

"НАБУ получило на "швейцарской флешке" выписку из государственного реестра Панамы. Однако НАБУ и САП прибегают к манипуляциям: в украинском переводе этой выписки (том №22) нет даты создания "Бредкреста" - 16 января. А в иностранной версии выписки - есть. То есть, факты подгонялись под сфабрикованные обвинения против Мартыненко", - цитирует адвоката пресс-служба экс-депутата, которая распространила соответствующие документы.

По словам Бойко, НАБУ манипулирует собственными доказательствами и допустило здесь очень много нарушений. "Особенно это касается материалов с разрекламированной "швейцарской флешки": сотни страниц оттуда представлены без перевода и суд не смог их исследовать, количество переведенных страниц - больше оригинальных… Объяснение простое: эти материалы противоречат обвинениям против Николая Мартыненко и других фигурантов дела", - указал адвокат.

"Это дело было фейковым с самого начала. На распиаренной "швейцарской флешке" нет ни юридически установленной подписи Мартыненко, ни подтверждения получения им средств от любой компании. Нет никаких убытков для государства. НАБУ остается только продолжать информационную войну против Мартыненко и давить на суд", - считают у экс-депутата.

Примером такой войны адвокат назвал "дезинформацию со стороны Центра Шабунина и других о ходе судебного заседания 10 января. НАБУ так спешило, что вбросило через карманных активистов свою заготовку без связи с реальным ходом дела - на самом деле ни одного документа с установленной подписью Мартыненко в суде не исследовалось (и такого документа в деле нет), в Мартыненко никто не брал паспортных данных и т.д.", - сказал Бойко.

Выписка из панамского реестра о создании компании "Бредкрест" с указанием полной даты - 16 января 2007 г.

Украинский перевод выписки из панамского реестра о создании компании "Бредкрест" без указания даты