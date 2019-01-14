НАБУ и САП знают, что Мартыненко непричастен к компании "Бредкрест" - адвокат

НАБУ и САП манипулятивно пытаются связать Николая Мартыненко с компанией "Бредкрест", чтобы перевести внимание с отсутствия убытков в так называемом "деле Мартыненко".

Так адвокат Петр Бойко прокомментировал ход суда по делу, в котором фигурирует Мартыненко, пишет Gazeta.ua со ссылкой на пресс-служба экс-нардепа.

Адвокат отмечает, что обвинения по делу касаются убытков для государства от контракта "Энергоатома" с чешской "Шкодой".

"Но цена оборудования "Шкоды" была стандартной для европейских стран. Независимые экспертизы свидетельствуют об отсутствии убытков и самого состава преступления. Наоборот, государство получило многомиллионную прибыль", - отметил Бойко.

Поэтому, отмечает он, "близкие к НАБУ прокуроры САП пытались, во-первых, скрыть от суда доказательства экономической обоснованности этого контракта".

"Во-вторых, осознавая провальность этого дела, прокуроры изо всех сил затягивают его рассмотрение, по многу раз зачитывают одни и те же бумаги, которые не имеют отношения к делу и к Мартыненко. В-третьих - прокуроры перевели дело на обсуждение деятельности компании "Бредкрест", с которой "Шкода" (а не "Энергоатом") имела экономические отношения. Это вопрос к чешской "Шкоды", и точно не к Николаю Мартыненко", - подчеркнул адвокат.

При этом, добавил адвокат, НАБУ продолжает попытки привязать Мартыненко к "Бредкресту".

"Обвинение знает, что Мартыненко там никогда не фигурировал, акциями не владел, не распоряжался средствами "Бредкреста" и не принимал никакого участия в деятельности этой компании. Ксерокопия без печати о якобы открытии счета, которой размахивают НАБУ и САП - это смешно. В банковскую анкету можно вписать данные любого человека. Но главное другое: на тот момент этой компании не существовало и открытие ее счета было невозможно. Это как родить ребенка без беременности", - сказал Бойко.

Он сообщил, что проверка швейцарских органов показала законность и прозрачность деятельности этой компании.

"Никаких обвинений в Швейцарии против "Бредкреста" не выдвигалось. Об этом НАБУ и САП тоже молчат. Вместо этого пытаются спекулировать на родственниках Мартыненко, подавая их финансовые операции как нечто компрометирующее. Хотя там нет никаких нарушений, а главное - там нигде не фигурирует сам Мартыненко. Однако прокуроры манипулятивно навязывают тезис "Мартыненко должен отвечать за деятельность других людей, потому что они являются его родственниками". Но они взрослые люди и в качестве свидетелей объяснят в суде все свои действия", - отметил адвокат.

"НАБУ и их группа поддержки кивают на дело в Швейцарии. Но это дело с самого начала была пиарным и за 5 лет там ничем не закончилась - иначе бы его давно передали в швейцарский суд. Оно превратилась в "чемодан без ручки", который швейцарский прокурор радостно отправил в НАБУ. В Украине НАБУ и САП вместе с шумными "активистами" апеллируют к распиаренной "швейцарской флешке". Это как туземцы молятся на стеклянные бусы. Цель этой "молитвы" - выдавить из суда незаконное решение. Против Мартыненко идет необъявленная война, которая началась еще во время работы предыдущего правительства и была составляющей политической борьбы", - говорится в комментарии адвоката.