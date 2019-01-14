РУС. | УКР.

понедельник, 14 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 января

16:04
Взрыв дома в России: появились фото, снятые с дрона
15:58
Стала известная возможная дата реванша между "Цыганским бароном" и чемпионом мира
15:57
Одного из прокуроров Закарпатья поймали на золотой авантюре в Африке: СМИ узнали подробности
15:54
​На Киев и область идет непогода: водителей предупредили об опасности
15:43
В Киеве от гриппа умер врач: подробности
15:41
Стратегия на сотни лет: Тимошенко высказалась за создание народной Конституции
15:40
Беременная Меган Маркл в броском наряде вышла в свет с принцем Гарри
15:29
"Решала" времен Януковича будет защищать в суде пророссийского блогера
15:28
Над Украиной разгулялся циклон Florenz: что будет с погодой 15 января
15:25
Под Винницей бензовоз попал в смертельное ДТП и перевернулся: фото и видео
15:10
Поджог венгерского центра в Ужгороде: стали известны новые скандальные подробности
15:07
НАБУ и САП знают, что Мартыненко непричастен к компании "Бредкрест" - адвокат
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

НАБУ и САП знают, что Мартыненко непричастен к компании "Бредкрест" - адвокат

понедельник, 14 января 2019, 15:07

НАБУ и САП манипулятивно пытаются связать Николая Мартыненко с компанией "Бредкрест", чтобы перевести внимание с отсутствия убытков в так называемом "деле Мартыненко".

Так адвокат Петр Бойко прокомментировал ход суда по делу, в котором фигурирует Мартыненко, пишет Gazeta.ua со ссылкой на пресс-служба экс-нардепа.

Адвокат отмечает, что обвинения по делу касаются убытков для государства от контракта "Энергоатома" с чешской "Шкодой".

"Но цена оборудования "Шкоды" была стандартной для европейских стран. Независимые экспертизы свидетельствуют об отсутствии убытков и самого состава преступления. Наоборот, государство получило многомиллионную прибыль", - отметил Бойко.

Поэтому, отмечает он, "близкие к НАБУ прокуроры САП пытались, во-первых, скрыть от суда доказательства экономической обоснованности этого контракта".

"Во-вторых, осознавая провальность этого дела, прокуроры изо всех сил затягивают его рассмотрение, по многу раз зачитывают одни и те же бумаги, которые не имеют отношения к делу и к Мартыненко. В-третьих - прокуроры перевели дело на обсуждение деятельности компании "Бредкрест", с которой "Шкода" (а не "Энергоатом") имела экономические отношения. Это вопрос к чешской "Шкоды", и точно не к Николаю Мартыненко", - подчеркнул адвокат.

При этом, добавил адвокат, НАБУ продолжает попытки привязать Мартыненко к "Бредкресту".

"Обвинение знает, что Мартыненко там никогда не фигурировал, акциями не владел, не распоряжался средствами "Бредкреста" и не принимал никакого участия в деятельности этой компании. Ксерокопия без печати о якобы открытии счета, которой размахивают НАБУ и САП - это смешно. В банковскую анкету можно вписать данные любого человека. Но главное другое: на тот момент этой компании не существовало и открытие ее счета было невозможно. Это как родить ребенка без беременности", - сказал Бойко.

Он сообщил, что проверка швейцарских органов показала законность и прозрачность деятельности этой компании.

"Никаких обвинений в Швейцарии против "Бредкреста" не выдвигалось. Об этом НАБУ и САП тоже молчат. Вместо этого пытаются спекулировать на родственниках Мартыненко, подавая их финансовые операции как нечто компрометирующее. Хотя там нет никаких нарушений, а главное - там нигде не фигурирует сам Мартыненко. Однако прокуроры манипулятивно навязывают тезис "Мартыненко должен отвечать за деятельность других людей, потому что они являются его родственниками". Но они взрослые люди и в качестве свидетелей объяснят в суде все свои действия", - отметил адвокат.

"НАБУ и их группа поддержки кивают на дело в Швейцарии. Но это дело с самого начала была пиарным и за 5 лет там ничем не закончилась - иначе бы его давно передали в швейцарский суд. Оно превратилась в "чемодан без ручки", который швейцарский прокурор радостно отправил в НАБУ. В Украине НАБУ и САП вместе с шумными "активистами" апеллируют к распиаренной "швейцарской флешке". Это как туземцы молятся на стеклянные бусы. Цель этой "молитвы" - выдавить из суда незаконное решение. Против Мартыненко идет необъявленная война, которая началась еще во время работы предыдущего правительства и была составляющей политической борьбы", - говорится в комментарии адвоката.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Общественный совет добродетели: кошка, гуляющая сама по себе, или шесть месяцев бездействия

Как сработали специализированные антикоррупционные суды в мире? Уроки для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: