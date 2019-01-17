Суд принял скандальное решение по сыну нардепа, ездившему пьяным за рулем

Львовский апелляционный суд отменил наказание сыну народного депутата Богдана Дубневича Павлу за нетрезвое вождение и вернул ему водительское удостоверение.

Как сообщает 368.media, в полночь 2 сентября 2018 года патрульная полиция задержала 23-летнего Павла Дубневича, который управлял автомобилем Audi в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители обнаружили в крови водителя 0,29 промилле алкоголя при разрешенной норме в 0,2.

Дело рассмотрел Железнодорожный райсуд Львова, который 21 ноября назначил Павлу Дубневичу наказание в виде штрафа в 10,2 тыс. гривен, а также лишил его водительских прав на один год.

Уже 14 ноября парень устроился водителем в ООО «Глинянская башня», совладелицей которого является его мать –Татьяна Дубневич. На основании этого сын подал апелляцию на решение Железнодорожного суда, ведь ему как водителю для работы необходимы водительские права.

Как сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий, в конце декабря апелляционный суд отменил штраф и вернули водительское удостоверение, а дело о нетрезвом вождении передали на «рассмотрение трудового коллектива».