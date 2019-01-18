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Суд вынес очередной мягкий приговор организаторам ДНР

пятница, 18 января 2019, 18:55

Арбитражный суд вынес приговор женщине, которая была "председателем участковой комиссии" во время незаконного референдума.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Она получила наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

"В ходе судебных слушаний установили, что в апреле-мае 2014 года 52-летняя жительница Константиновки, ранее неоднократно принимала участие в работе избирательных комиссий, возглавила участковую комиссию по проведению незаконного референдума. В помещении общеобразовательной школы №4 она руководила формированием списков избирателей, выдачей бюллетеней, организовала работу по подсчету голосов, составления и подписания протоколов, которые вместе с урнами и бюллетенями передала представителям террористической организации ДНР", - говорится в сообщении.

Отмечают, что суд признал женщину виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

"Учтя искреннее раскаяние обвиняемого и активное способствование раскрытию преступления, суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год", - отметили в прокуратуре.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре 2018 года суд принял решение о мере пресечения для двух женщин, которые проводили "референум" за ЛНР в 2014 году.

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