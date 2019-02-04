Ранение 5-летнего мальчика в Киеве: суд принял важное решение по стрелку

Суд Киева избрал меру пресечения злоумышленнику, который выстрелил в голову 5-летнему мальчику.

Об этом сообщает УНИАН.

Деснянский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог мужчине, который во время уличного конфликта выстрелил в 5-летнего мальчика.

Как установлено следствием, 1 февраля в Деснянском районе столицы подозреваемый во время уличного конфликта с другими мужчинами выстрелил из пистолета в оппонентов, однако попал в лицо 5-летнему мальчику, который шел по улице с матерью.

"Мужчина с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан полицейскими. Злоумышленнику объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Орудие преступления - устройство для отстрела резиновых пуль - изъято. Ребенок с травмой глаза находится в больнице. Досудебное следствие продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", во Флориде, США, после ссоры из-за неправильно припаркованного автомобиля началась стрельба, один человек погиб.