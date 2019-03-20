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Суд признал ложью слова главы фракции БПП о Тимошенко

среда, 20 марта 2019, 15:30

Суд установил, что в отношении Юлии Тимошенко распространяют недостоверную информацию.

Об этом сообщил в Верховной Раде заместитель председателя партии "Батькивщина", народный депутат Сергей Власенко.

Иск касался высказываний руководителя фракции БПП о том, что Тимошенко якобы распродавал украинские Вооруженные силы и якобы правительство Тимошенко затянуло Украину в долги, за которые должна расплачиваться действующая власть.

"К сожалению, во время президентских выборов глупости и лжи от провластных политиков звучит все больше", - добавил Власенко.

По его словам, если бы "Батькивщина" на каждое такое лживое заявление подавала заявление в суд, "то мы бы, наверное, жили в судах".

"Мы сделали это один раз и доказали, что действующая власть во время выборов говорит не о том, как надо развиваться Украине, о том, что надо сделать для улучшения благосостояния граждан, для пресечения коррупции. К сожалению, их технология - это распространять абсолютно лживую информацию о рейтинговом оппозиционном кандидате", - подчеркнул Власенко.

"Фракция "Батькивщина" заявляет, что на сегодня мы будем прекращать всю ложь, которая льется против нашего лидера Юлии Тимошенко", - сказал заместитель председателя партии.

Он также заверил, что поток грязи и лжи "не помешает Тимошенко рассказывать людям, как можно вывести Украину в число европейских стран с высоким уровнем благосостояния".

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