СБУ завела дело против известного журналиста: документ и детали скандала

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против журналиста Айдера Муждабаева из-за его призывов к свержению конституционного строя и захвата власти в Украине.

Об этом написал нардеп Игорь Мосийчук в Facebook, опубликовав соответствующий документ.

"По моему депутатскому обращению относительно Айдера Муждабаева из-за действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти СБУ расследуется уголовное производство. Дело касается поста в ФБ Муждабаева, где после первого тура выборов он призвал стрелять в спину тем, кто проголосовал не за Порошенко и отсоединить 6-8 областей Украины!", - написал он.

Напомним, соответствующее обращение Мосийчук подал в СБУ 5 апреля 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", недавно вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко требует у Министерства внутренних дел открыть уголовное производство по факту демонстрации в шоу "Слуга народа" расстрела парламента и похорон президента.