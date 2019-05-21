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Суд в Киеве снова рассмотрит иск бывшего министра Червоненко против вице-спикера Сыроид

вторник, 21 мая 2019, 17:03
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В среду, 22 мая в Шевченковском районном суде Киева состоится судебное заседание по иску экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко против вице-спикера ВРУ Оксаны Сыроид, речь в иске идет о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего министра.

Об этом сообщает пресс-служба Евгения Червоненко.

Отмечается, что сумма исковых претензий Червоненко – 1 млн гривен, их он пообещал в случае победы перевести в ОХМАТДЕТ.

Иск против Сыроид был подан в 2018 году, когда в эфире телешоу Червоненко критически отозвался об идее запустить Hyperloop в Украине, на что Сыроид назвала его "коррумпированным министром". Вице-спикер добавила, что Червоненко, пребывая на должности, якобы передал структурам бизнесмена Рината Ахметова 20 тысяч вагонов.

Экс-министр назвал слова Сыроид клеветой и отметил, что за 8 месяцев его работы в Министерстве транспорта, поступления с отрасли в бюджет выросли на 312%, была достроена часть дороги Одесса-Киев, а транзит по СНГ был около 5 млрд долларов.

По словам Червоненко, Оксана Сыроид не владела "матчастью", поскольку именно он начал кампанию по возвращению вагонов, переданных во времена Януковича структурам Ахметова и Кирпы. Всего "Укрзализныци" во время работы Червоненко возвращено более 37 тысяч вагонов.

Спустя несколько дней после эфира, экс-министр подал иск на Оксану Сыроид на сумму 1 млн гривен. В пресс-службе Червоненко заявили, что Сыроид не явилась ни на одно заседание суда.

Очередное заседание суда состоится 22 мая в 14.30 в помещении Шевченковского районного суда Киева, по адресу ул. Дегтяревская, 31-а. Судья – Притула Н.Г.

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