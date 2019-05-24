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Нардепы пожаловались в Конституционный суд на скандальный указ Зеленского

пятница, 24 мая 2019, 16:21
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Народные депутаты обжаловали в Конституционном Суде указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента, инициативу фракции "Народный фронт" поддержали 62 народных депутата.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Андрей Тетерук на выходе из суда.

Он подчеркнул, что парламентская коалиция была сформирована в соответствии с действующим законодательством и прекратила свою деятельность заявлением фракции "Народный фронт" 17 мая 2019 года. Именно в этот день председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции "Европейская Украина" и начался 30-дневный срок формирования новой коалиции, определенный действующей Конституцией.

"Мы видим в указе президента прямое и явное нарушение принципа верховенства права, заложенного в нашей Конституции. Мы как народные депутаты соответствующим представлением обращаемся в Конституционный Суд, чтобы он дал правовую оценку деятельности новоизбранного президента Зеленского, который совершает правовые акты с грубым нарушением Конституции и законодательства", - подчеркнул представитель "Народного фронта".

По словам Тетерука, важно понимать, что там, где обесценивается норма закона - обесцениваются права и свободы каждого гражданина.

"Мы сделали соответствующее обращение. Оно было зарегистрировано. И с сегодняшнего дня мы будем ожидать справедливого, честного, законного рассмотрения нашего обращения, для того, чтобы восстановить принцип верховенства права", - подчеркнул народный депутат.

В свою очередь народный депутат фракции "Народный фронт" Игорь Алексеев добавил, что по процедуре суд должен безотлагательно определить судью для рассмотрения данного представления, далее суд должен рассматривать это дело по существу.

"Мы рассчитываем, что суд не будет затягивать с рассмотрением этого дела - мы попросили рассмотреть в пределах месячного срока", - резюмировал Алексеев.

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