"Народный фронт" призвал КСУ ускорить рассмотрение представления о неконституционности указа президента

Фракция "Народный фронт" призвала Конституционный Суд вынести решение об ускорении рассмотрения вопроса о признании неконституционным указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, передает пресс-служба политсилы.

Он напомнил, что 24 мая депутаты "Народного фронта" подали в Конституционный Суд Украины представление за подписью 62 человек о признании неконституционным указа президента о роспуске парламента.

"Мы считаем, что юридических оснований для роспуска парламента нет. Конституционный Суд по представлению народных депутатов уже открыл производство о неконституционности роспуска Верховной Рады. Мы обращаемся в Конституционный Суд вынести решение об ускоренной процедуре рассмотрения этого вопроса. Должны получить законный вывод от КС до 21 июля", - сказал Бурбак.

"Отмечу, мы будем всеми правовыми способами доказывать, что роспуск парламента не имеет законных оснований, что президент начинает свою работу с нарушения Конституции. И это плохое начало для всех, для страны", - подчеркнул руководитель фракции.