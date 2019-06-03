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"Народный фронт" призвал КСУ ускорить рассмотрение представления о неконституционности указа президента

понедельник, 03 июня 2019, 12:48
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Фракция "Народный фронт" призвала Конституционный Суд вынести решение об ускорении рассмотрения вопроса о признании неконституционным указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, передает пресс-служба политсилы.

Он напомнил, что 24 мая депутаты "Народного фронта" подали в Конституционный Суд Украины представление за подписью 62 человек о признании неконституционным указа президента о роспуске парламента.

"Мы считаем, что юридических оснований для роспуска парламента нет. Конституционный Суд по представлению народных депутатов уже открыл производство о неконституционности роспуска Верховной Рады. Мы обращаемся в Конституционный Суд вынести решение об ускоренной процедуре рассмотрения этого вопроса. Должны получить законный вывод от КС до 21 июля", - сказал Бурбак.

"Отмечу, мы будем всеми правовыми способами доказывать, что роспуск парламента не имеет законных оснований, что президент начинает свою работу с нарушения Конституции. И это плохое начало для всех, для страны", - подчеркнул руководитель фракции.

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