Противостояние за "Корвалол": Верховный суд назначил новое рассмотрение дела

Во вторник, 25 июня Большая палата Верховного суда завершила рассмотрение дела о защите торговой марки "Корвалол" компании "Фармак", судьи постановили отменить постановления первой и второй инстанции и направить дело на рассмотрение суда первой инстанции.

Об этом сообщил корреспондент "Апострофа" с зала заседания.

Таким образом в суде были частично удовлетворены кассационные жалобы Министерства экономического развития и торговли Украины и ПАО "Фармак", а ТМ "Корвалол Corvalolum" сохранила статус хорошо известного знака в Украине.

Начальник отдела защиты прав компании "Фармак" Юлия Тесля после заседания в комментарии для журналистов отметила, что компания частично удовлетворена вердиктом, поскольку правовую защиту торговой марки "Корвалол" суд своим решением продлил.

"Суд полностью отменил решения и первой и второй инстанции. Будет новое рассмотрение дела. Предметом рассмотрения было признание хорошо известной торговой марки. Правовая охрана знака остаётся в силе, мы частично удовлетворены решением", - прокомментировала вердикт представитель компании.

Судебные споры между фармацевтическим заводом "Дарница" и компанией "Фармак" продолжаются с 2005 года. Причиной стал зарегистрированный под названием "Корвалол-Дарница" препарат. Компания "Фармак" с 1996 года владеет свидетельством на товарный знак "Корвалол" и правом производить и экспортировать препараты с таким названием.

В 2017 году Частное акционерное общество "Фармацевтическая фирма "Дарница" обратилось в Арбитражный суд с иском к Министерству экономического развития и торговли Украины о признании недействительным решения апелляционной палаты министерства от 20 июня 2017 года относительно признания хорошо известным в Украине знака "Корвалол CORVALOLUM" на имя публичного акционерного общества "Фармак". Первая инстанция полностью отказала в удовлетворении иска, после чего апелляционный суд его удовлетворил.

Медицинское средство "Корвалол" было создано в 1959 году на Киевском химико-фармацевтическом заводе им. М.В. Ломоносова. Компания "Фармак" стала правопреемником разработок завода в 1991 году. В 2017 году объем розничных продаж "Корвалола" производства ОАО "Фармак" составил 44 млн грн.