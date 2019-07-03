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Суд вынес решение о возмещении киевлянам вреда, причиненного агрессией РФ

среда, 03 июля 2019, 12:57
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Гражданское движение "Сила права" отсудило у РФ компенсации за моральный вред, причиненный истцам российской вооруженной агрессией в Крыму и Донбассе.

Об этом сообщил Александр Данилюк, один из лидеров избирательного объединения "Сила права".

Соответствующее решение Голосеевский суд Киева принял в интересах Вадима Козика и Валерия Шевчишина. Суд постановил взыскать с России в пользу истцов по 100 тысяч грн.

"Сегодня командой "Силы Права" выиграно уже тысячи дел против РФ, где пострадавшие получают существенно большие суммы. К примеру, на прошлой неделе "Сила Права" отсудила для крымской журналистки Анны Андриевской более миллиона гривен. Для обеспечения исков "Сила Права" уже арестовала 3,5 миллиарда долларов, принадлежащих РФ, которые находятся в Украине, и работает над арестами российских стратегических активов, находящихся в США и ЕС, к примеру, российской доли в "Северных потоках". Россия должна заплатить украинцам за агрессию несколько триллионов долларов. Арест стратегических активов РФ даже на десятки миллиардов - действенный инструмент принуждения России к миру и восстановлению территориальной целостности Украины. Именно на этом базируется стратегия победы, которую мы начали строить в далеком 2014 году. Когда политики рассказывают нам о мире любой ценой, мы должны понимать эту цену. Если правительство пойдет на уступки и признает, что Россия не виновата в агрессии, триллионы долларов на восстановление разрушенного Донбасса и на компенсации пострадавшим придется платить из украинского, а не российского бюджета", - объясняет Данилюк.

Александр Данилюк - экс-кандидат в президенты Украины. Один из лидеров Революции Достоинства, участвовал в боевых действиях на Донбассе. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии - читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди. В 2014 году - был советником министра обороны. Лидер гражданского движения "Спільна справа".

Ранее сообщалось, что "Спільна справа" объединилась на парламентских выборах с "Силой права" Андрея Сенченко. Цель объединения - формирование коалиции вокруг 5 принципов, среди которых - недопустимость капитуляции и российского реванша. "Сила права" еще с 2014 года объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву. Работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением убытков, причиненных российской вооруженной агрессией.

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