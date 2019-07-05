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​Совет судей Украины избрал нового главу: что о нем известно

пятница, 05 июля 2019, 19:47
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5 июля Совет судей Украины избрал себе нового руководителя - судью Седьмого апелляционного админсуда Богдана Монича.

Об этом сообщает пресс-центр "Судебной власти Украины" в Facebook.

Монич был избран председателем ССУ путем тайного голосования на сегодняшнем внеочередном заседании. Против избрания Монича проголосовали только двое из 25 присутствующих судей.

Известно, что Монич был единственной кандидатурой на эту должность. Его потенциальный конкурент, нынешний замглавы ССУ Вадим Бутенко в итоге отказался от выдвижения.

Богдан Монич закончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. В 2001 г. начал работать старшим следователем прокуратуры города Житомира, в 2005-2006 годах был старшим следователем прокуратуры области. В 2006-2012 годах - судья Черняховского районного суда Житомирской области (в 2008 году - заместитель председателя суда, в 2009 году - и.о. председателя суда). С 2012 года - судья Житомирского апелляционного административного суда (ныне - Седьмой ААС). С 2 ноября 2018 года входит в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия.

"Апостроф" ранее сообщал, что известно о топ-чиновнике ГПУ, продвинутом главой офиса Зеленского.

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