​Совет судей Украины избрал нового главу: что о нем известно

5 июля Совет судей Украины избрал себе нового руководителя - судью Седьмого апелляционного админсуда Богдана Монича.
Об этом сообщает пресс-центр "Судебной власти Украины" в Facebook.
Монич был избран председателем ССУ путем тайного голосования на сегодняшнем внеочередном заседании. Против избрания Монича проголосовали только двое из 25 присутствующих судей.
Известно, что Монич был единственной кандидатурой на эту должность. Его потенциальный конкурент, нынешний замглавы ССУ Вадим Бутенко в итоге отказался от выдвижения.
Богдан Монич закончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. В
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