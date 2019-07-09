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Апелляционный суд подтвердил незаконность повышения тарифов - Тимошенко

вторник, 09 июля 2019, 10:12
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В понедельник, 8 июля, Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию Кабинета министров и подтвердил законность решения коллегия судей Окружного административного суда Киева, который удовлетворил иск Юлии Тимошенко против правительства относительно повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое состоялось в мае 2016.

Об этом лидер "Батькивщины" сообщила в эфире программы "Свобода слова" на телеканале IСТV.

4 марта суд признал незаконным постановление Кабинета Министров № 315 от 2016 об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.

"Уже вторая, апелляционная инстанция признала, что тарифы были незаконными, необоснованными и безосновательны. Это значит, что мы с вами все эти последние годы, когда боролись против повышения цены на газ, были правы", - отметила Тимошенко.

Она также напомнила, что когда Окружной административный суд как первая инстанция принял это решение, "судью Евгения Аблова отстранили от должности через Высший совет правосудия, которая была под руководством Порошенко".

"Апелляционная инстанция показала, что было просто ужасное, незаконное действо правительства и сейчас от Кабмина суд требует отменить эти постановления. Это демонстрирует, как с нами обращались все это время", - отметила лидер "Батькивщины".

Она также обратила внимание: поскольку суды доказали, что тарифы были подняты незаконно, а неправомерное правительственное постановление действовала два с половиной года, то люди имеют право на возмещение переплат.

К тому же, сейчас действует уже второе постановление Кабинета министров, согласно которой установлено еще большую цену на газ, и которая является также является незаконным и безосновательным, добавила Юлия Тимошенко.

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