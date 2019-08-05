RU  UA  EN

понедельник, 5 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.50
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 августа

17:43
Вся суть России: в сети показали две меткие карикатуры
17:40
В оккупированном Крыму трагически погибли две известные российские спортсменки: фото
17:32
В Киеве из-за дождя произошло двойное ДТП: видео
17:26
Типичный совок: стало известно, чем доминация Зеленского опасна для Украины
17:18
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует создать в Раде комитет по Донбассу
17:07
Все говорят о тайной свадьбе Кары Делевинь и Эшли Бенсон. Вот только ее, похоже, не было
16:59
Это ад: опубликовано впечатляющее видео взрыва на военных складах в России
16:55
Снег? Фото непогоды под Киевом удивило сеть
16:53
Под Кропивницким оборвался лифт с людьми: фото с места ЧП
16:52
Путин дерзко высказался о "смерти" ракетного договора с США
16:44
Политолог рассказал о скандальном вердикте суда по тарифам для предприятий Коломойского
16:36
В ДТЭК Нефтегаз сообщили о создании Экспертного совета из международных специалистов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Политолог рассказал о скандальном вердикте суда по тарифам для предприятий Коломойского

понедельник, 05 августа 2019, 16:44
переглянути новину українською

Судьи Окружного админсуда Киева под давлением протестов ферросплавщиков установили льготный тариф на электроэнергию для предприятий Игоря Коломойского.

Об этом написал политолог Петр Олещук в блоге для интернет-издания "Лига".

"Первый день августа доказал - следует ожидать продолжения давления со стороны Коломойского и некоторые этого уже не выдерживает. Окружной админсуд Киева по иску НЗФ вынес решение, согласно которому пять предприятий, контролируемых Коломойским - НЗФ, ЗЗФ, Днепроазот, Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты - освобождены от уплаты тарифа на передачу электроэнергии за июль. Чисто по Дж.Оруелом - "все равны, но некоторые более равны, чем другие", - написал Олещук.

Политолог отметил, что решение суда приведет к проблемам с расчетами с производителями "зеленой" электроэнергии из-за недополучения значительных средств госпредприятием "Укрэнерго". А также прогнозирует, что за ним могут последовать дальнейшие решения относительно преференций в тарифах на электроэнергию для предприятий Игоря Коломойского.

"В результате решения суда госпредприятие "Укрэнерго" не получит серьезную сумму средств, из-за чего не сможет рассчитаться с производителями электроэнергии из возобновляемых источников. Между тем иск об освобождении НЗФ от уплаты тарифа "Укрэнерго" в августе уже лежит в том же Окружном административном суде", - сообщил Олещук.

С 31 июля представители ферросплавных и химических заводов Игоря Коломойского (Никопольского ферросплавного завода, Днепроспецсталь, Покровского ГОК, Запорожского ферросплавного завода) проводят акцию протеста перед НКРЭКУ и НЭК "Укрэнерго" в Киеве, требуя льготных тарифов на электроэнергию для своих предприятий. 1 августа Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство Никопольского завода ферросплавов и остановил действие постановления НКРЭКУ по тарифам "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и диспетчеризацию на июль для АО "Никопольский завод ферросплавов", АО "Запорожский завод ферросплавов", АО "Покровский ГОК", АО "Марганецкий ГОК" и АО "Днепроазот".

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реформа, так реформа: все о проблемах судебной системы

Судей на мыло: почему в Украине "зависла" судебная реформа

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Третий срок Януковича: предвыборная игра и будущие проблемы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: