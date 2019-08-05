Политолог рассказал о скандальном вердикте суда по тарифам для предприятий Коломойского

Судьи Окружного админсуда Киева под давлением протестов ферросплавщиков установили льготный тариф на электроэнергию для предприятий Игоря Коломойского.

Об этом написал политолог Петр Олещук в блоге для интернет-издания "Лига".

"Первый день августа доказал - следует ожидать продолжения давления со стороны Коломойского и некоторые этого уже не выдерживает. Окружной админсуд Киева по иску НЗФ вынес решение, согласно которому пять предприятий, контролируемых Коломойским - НЗФ, ЗЗФ, Днепроазот, Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты - освобождены от уплаты тарифа на передачу электроэнергии за июль. Чисто по Дж.Оруелом - "все равны, но некоторые более равны, чем другие", - написал Олещук.

Политолог отметил, что решение суда приведет к проблемам с расчетами с производителями "зеленой" электроэнергии из-за недополучения значительных средств госпредприятием "Укрэнерго". А также прогнозирует, что за ним могут последовать дальнейшие решения относительно преференций в тарифах на электроэнергию для предприятий Игоря Коломойского.

"В результате решения суда госпредприятие "Укрэнерго" не получит серьезную сумму средств, из-за чего не сможет рассчитаться с производителями электроэнергии из возобновляемых источников. Между тем иск об освобождении НЗФ от уплаты тарифа "Укрэнерго" в августе уже лежит в том же Окружном административном суде", - сообщил Олещук.

С 31 июля представители ферросплавных и химических заводов Игоря Коломойского (Никопольского ферросплавного завода, Днепроспецсталь, Покровского ГОК, Запорожского ферросплавного завода) проводят акцию протеста перед НКРЭКУ и НЭК "Укрэнерго" в Киеве, требуя льготных тарифов на электроэнергию для своих предприятий. 1 августа Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство Никопольского завода ферросплавов и остановил действие постановления НКРЭКУ по тарифам "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и диспетчеризацию на июль для АО "Никопольский завод ферросплавов", АО "Запорожский завод ферросплавов", АО "Покровский ГОК", АО "Марганецкий ГОК" и АО "Днепроазот".