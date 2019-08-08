Гладковский выступил с жестким заявлением против журналистов по поводу суда

Подольский районный суд Киева не может приступить к рассмотрению дела по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации Игоря Гладковского к ОО "ТОМ 14", журналистам Денису Бигусу и Лесе Ивановой по причине постоянной замены адвокатов ответчиками.

В частности, у ответчиков еще до начала рассмотрения дела по существу заявлено уже 5 адвокатов, ни один из них не смог прибыть на судебное заседание, которое должно было состояться 7 августа.

Об этом говорится в блоге Игоря Гладковского на сайте "Корреспондент".

По мнению Гладковского, качество судебного процесса зависит не только от работы судебной системы, но и от конкретного поведения участников процесса и их представителей, которое "не только не способствует установлению истины по делу, а сознательно используется для недопустимого манипулирования судом и создания препятствий оппоненту".

"Можно констатировать откровенное затягивание рассмотрения дела по причинам ненадлежащего поведения адвокатов ответчиков и самих ответчиков по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации ... Как иначе можно воспринимать ситуации с перманентной заменой адвокатов ответчиков по делу и откладываниями слушания дела судом, предоставление адвокатами ответчиков абсолютно необоснованных ходатайств об отводе председательствующему судье Гребенюку В.В. по делу по мотиву, внимание, неудовлетворение указанным судьей ходатайств ответчиков, что по мнению адвокатов свидетельствует о предвзятости судьи в рассмотрении дела; безосновательным игнорированием всеми адвокатами заранее назначенного судебного заседания по делу", - отмечается в заявлении Игоря Гладковского.

Он считает такое поведение ответчиков в лице адвокатов и их клиентов - журналистов абсолютно неприемлемым и таким, которое однозначно свидетельствует о злоупотреблении процессуальными правами.

"Такое позорное поведение не может оставаться без внимания суда, общественности, юридического сообщества и непременно должно стать предметом дисциплинарного производства в отношении указанных адвокатов", - отметил Игорь Гладковский.

4 марта Игорь Гладковский подал в Подольский районный суд Киева иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам Денису Бигусу и Лесе Ивановой в связи с ложной информацией, обнародованной ними в так называемом "журналистском расследовании" на канале Bihus info.

Было проведено пять подготовительных заседаний, 12 июня в связи с очередным отклонением ходатайств представителей журналистов, адвокатом Д. Бигуса Маси Найемом было заявлено ходатайство об отводе судьи В. Гребенюка. 2 июля это ходатайство было отклонено.

Очередное заседание суда было назначено на 7 августа, но в связи с неявкой представителей ответчиков в нем был объявлен перерыв до 9 сентября.