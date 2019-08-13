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Помогать Зеленскому с судебной реформой будет адвокат Дроздов, дважды менявший показания в деле о взятке судье

вторник, 13 августа 2019, 19:46
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В состав Комиссии по правовой реформе при президенте Украины вошел юрист, который ранее был фигурантом уголовного дела о задокументированных СБУ взятках одному из харьковских судей.

Об этом сообщают "Українські новини".

Будучи адвокатом, этот юрист якобы сам выступил инициатором взятки, узнав об аресте судьи, написал "явку с повинной". Когда судье удалось защититься и встал вопрос о закрытии дела, он заявил что "оговорил" судью под давлением СБУ, а на видео СБУ давал ему не взятку, а сувенирные деньги.

Такие факты изложены в тексте Постановления о закрытии уголовного дела, а также в написанном судьей заявлении.

В числе участников рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия утвержденной Указом Президента Комиссии значится доцент Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого, член ВККС, кандидат юридических наук Дроздов Александр Михайлович. При проверке биографии, член консультативных советов при Верховном и Конституционном судах, соавтор действующих Правил адвокатской этики оказывается фигурантом уголовного следующего дела.

18 октября 2012 года прокуратура Харьковской области закрыла уголовное дело №49-3046 в отношении судьи одного из райсудов Харькова Ольги Донец. СБУ в 2010 году установило видеонаблюдение за кабинетом подозреваемого в получении взяток судьи. На видео были зафиксированы три эпизода получения денег от адвокатов, причем, один из фигурантов был задержан вместе с судьей сразу же после передачи ей конверта.

Зафиксированным на видео СБУ оказался и соучредитель адвокатской компании "АСАД" Александр Дроздов. В его компанию обратились двое граждан, пожелавших накануне ужесточения в Харькове правил борьбы с незаконной застройкой узаконить через суд свои стройки. Были выписаны юридические документы на ведение дел специалистами "АСАДа". Сам Дроздов заявил, что гендиректор компании решил с ним проконсультироваться и передал для ознакомления все документы.

Затем Дроздов, не ставя в известность своих партнеров и не имея на это процессуальных прав, решил сам заняться вопросом с помощью своей знакомой судьи Донец.

В уголовном деле указано, что 22 октября 2010 года Дроздов якобы сам предложил судье 1500 долларов за решение вопроса, которые тут же ей и передал. Судья незаконно зарегистрировала дела, поданные с нарушением норм регистрации от не уполномоченного лица, и организовала роспись этих дел в суде на ее рассмотрение. Как пояснял Дроздов следствию, он дал судье свои собственные деньги, рассчитывая затем их получить от авторов обращения.

8 ноября 2010 года судья провела заседание делам Дроздова и приняла по ним позитивное решение. Она не успела их опубликовать - на следующий день ее задержали сотрудники СБУ. В декабре, находясь под следствием, судья переписала эти дела как оставленные без рассмотрения. Клиенты, не получившие удовлетворения, в декабре отказались от услуг компании. Деньги Дроздову не вернулись.

В феврале 2011 года Дроздов в присутствии своего адвоката собственноручно пишет заявление о совершении правонарушения. Он признает, что по требованию судьи передал ей 1500 долларов за принятие в производство двух дел.

"Прошу освободить меня от уголовной ответственности за совершение указанных действий, как лицо, которое добровольно сообщило о том, что произошло", - пишет Дроздов.

Следствие велось два года. В итоге, судья нашла эффективный вариант защиты. Она заявила, что все зафиксированные на видео взятки – это всего лишь передача ей сувенирных денег. Найденные СБУ в ее кабинете настоящие деньги – это долг, который ей вернула сестра. Задержанный с настоящими деньгами адвокат якобы возвращал ей долг. Свидетели согласились с ее словами.

В том числе Дроздов, как следует из материалов дела, тут же заявил, что его предыдущие показания были выбиты СБУ под давлением. Дело было закрыто следователем Прокуратуры Харьковской области с формулировкой "не доказано участие в преступлении", так и не попав в суд.

Ранее на президентском сайте был опубликован Указ №584/2019 "Вопрос Комиссии по вопросам правовой реформы", которым утверждается Положение о Комиссии и состав Комиссии, подписанные руководителем Офиса Президента Андреем Богданом.

СМИ выяснили, что в состав Комиссии оказались включены двое юристов, назначение которых экс-президентом Порошенко членами Высшего совета правосудия расследует ГБР. Указы о назначении которых членами ВСП отменил Зеленский, вступив на должность президента.

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