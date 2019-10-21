САП признала свои манипуляции в деле "Роттердам+" - адвокат

САП признает манипуляции с экспертизами по делу "Роттердам +" с целью получения нужных следствию выводов о якобы необоснованности формулы.

Об этом заявила адвокат подозреваемых по делу "Роттердам +" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль, передают "Украинские новости".

"Во взаимоотношениях в САП с экспертными учреждениями, орган обвинения пытался меняя по нескольку раз вопрос, получить от экспертов желаемые ответы, которые бы подтвердили версию следствия о необоснованности формулы "Роттердам+" и наличие мифических убытков. На сегодня подтвержден факт, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Но их не интересовали такие выводы, поскольку они не позволяли рассчитать "убытки" и сформулировать подозрение", - сообщила адвокат.

Она отметила, что прокурор САП не возражает наличие других исследований в производстве. Непосредственно на одном из заседаний он отметил, что орган досудебного расследования может выбирать, что предоставлять судье.

"Следствие получило минимум три экспертных заключения, подтверждающие ошибочность подозрений, и проигнорировало их", - подчеркнула Дрыгваль.

Она пояснила, что когда следователем стало понятно, что объективные экспертизы не дают "результата", они прибегли к махинации. Этот факт также признается стороной обвинения.

"Была проведена махинация. Прокурор САП обратился к научно-исследовательскому институту специальной техники и судебных экспертиз СБУ, но не предоставил эксперту первичных документов для проведения исследования, как этого требует Закон и инструкция. Специалисты НАБУ разработали справки в которых обсчитали так называемые убытки, причиненные формулой "Роттердам+" и предоставили их эксперту СБУ с целью подтверждения расчетов. Обращаю внимание: экспертом СБУ не были применены спецзнания в области экономики, что противоречит понятию судебной экспертизы как таковой. То есть, одно силовое ведомство написало "темник" с готовыми расчетами другому. Таким образом была сформулирована "экспертиза", на которой построено обвинение. Сторона обвинения признает эти факты", - пояснила адвокат.

Она сообщила, что сторона защиты требует вызвать в суд эксперта СБУ для дачи показаний, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Ни суд, ни сторона защиты так и не получили доказательства, на которые ссылались САП в качестве обоснования подозрения, а в материалах производства отсутствуют исследования по формуле, обоснованности включения в цену энергетического угля расходов на фрахт, перевалку и доставку, на незаконности которого настаивает САП.

"Возникает вопрос: на каких основаниях САП и НАБУ пришли к данному заключению? Экспертиза, в материалах производства, представленная суду в подтверждение обоснованности подозрения сформулирована так, что ею презюмируется незаконность формулы, на основании которой рассчитывалась прогнозируемая оптовая цена на электроэнергию. Что стало основанием для расчета убытков якобы причиненных потребителям электрической энергии", - констатировала Дрыгваль.

Ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк назвал дело "Роттердам+" местью Коломойского. "По моему, дело - это форма мести со стороны господина Коломойского путем давления через НАБУ и САП. Почему господин Коломойский осуществляет давление на регулятор? Он является владельцем крупных потребителей электроэнергии - ферросплавных заводов, обогатительных предприятий, которые имеют большую энергоемкость. За период действия прозрачного рыночного ценообразования имели недополученную прибыль. Вот и причина, почему "Роттердам+" стала так известна. С 2016 по 2018 год ее активно раскручивали определенные телеканалы", - заявил Вовк.