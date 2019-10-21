RU  UA  EN

понедельник, 21 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 октября

17:02
Солистка "НеАнгелов" призналась в новом романе после развода с мужем
16:57
В Киеве поймали опасного педофила, пристававшего к ребенку в школе: фото
16:49
В Николаеве обнаружили жуткую находку посреди города: фото
16:35
Джаред Лето из ревности пытался помешать выходу фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом
16:33
Вынесла из горящего дома на руках: на Закарпатье девочка спасла на пожаре младшего брата, фото
16:27
Гладковский вышел на свободу: в сети припомнили забавное видео
16:12
Сын Повалий показал в сети беременную жену и рассказал о своих страхах перед родами
15:53
85-летняя Софи Лорен появилась на публике в облегающем наряде: как сегодня выглядит актриса
15:30
Это наше оружие: в "Квартале" интересно отреагировали на скандал вокруг номера о Гонтаревой
14:54
В сети обсуждают образ Елены Зеленской на приеме в Японии: почему первая леди в черном
14:49
Деньги везли из Москвы: экс-главарь ДНР рассказал о финансировании боевиков на Донбассе, видео
14:28
Когда немного не рассчитал: в Киеве произошло необычное ЧП с авто, фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

САП признала свои манипуляции в деле "Роттердам+" - адвокат

понедельник, 21 октября 2019, 16:58
переглянути новину українською

САП признает манипуляции с экспертизами по делу "Роттердам +" с целью получения нужных следствию выводов о якобы необоснованности формулы.

Об этом заявила адвокат подозреваемых по делу "Роттердам +" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль, передают "Украинские новости".

"Во взаимоотношениях в САП с экспертными учреждениями, орган обвинения пытался меняя по нескольку раз вопрос, получить от экспертов желаемые ответы, которые бы подтвердили версию следствия о необоснованности формулы "Роттердам+" и наличие мифических убытков. На сегодня подтвержден факт, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Но их не интересовали такие выводы, поскольку они не позволяли рассчитать "убытки" и сформулировать подозрение", - сообщила адвокат.

Она отметила, что прокурор САП не возражает наличие других исследований в производстве. Непосредственно на одном из заседаний он отметил, что орган досудебного расследования может выбирать, что предоставлять судье.

"Следствие получило минимум три экспертных заключения, подтверждающие ошибочность подозрений, и проигнорировало их", - подчеркнула Дрыгваль.

Она пояснила, что когда следователем стало понятно, что объективные экспертизы не дают "результата", они прибегли к махинации. Этот факт также признается стороной обвинения.

"Была проведена махинация. Прокурор САП обратился к научно-исследовательскому институту специальной техники и судебных экспертиз СБУ, но не предоставил эксперту первичных документов для проведения исследования, как этого требует Закон и инструкция. Специалисты НАБУ разработали справки в которых обсчитали так называемые убытки, причиненные формулой "Роттердам+" и предоставили их эксперту СБУ с целью подтверждения расчетов. Обращаю внимание: экспертом СБУ не были применены спецзнания в области экономики, что противоречит понятию судебной экспертизы как таковой. То есть, одно силовое ведомство написало "темник" с готовыми расчетами другому. Таким образом была сформулирована "экспертиза", на которой построено обвинение. Сторона обвинения признает эти факты", - пояснила адвокат.

Она сообщила, что сторона защиты требует вызвать в суд эксперта СБУ для дачи показаний, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Ни суд, ни сторона защиты так и не получили доказательства, на которые ссылались САП в качестве обоснования подозрения, а в материалах производства отсутствуют исследования по формуле, обоснованности включения в цену энергетического угля расходов на фрахт, перевалку и доставку, на незаконности которого настаивает САП.

"Возникает вопрос: на каких основаниях САП и НАБУ пришли к данному заключению? Экспертиза, в материалах производства, представленная суду в подтверждение обоснованности подозрения сформулирована так, что ею презюмируется незаконность формулы, на основании которой рассчитывалась прогнозируемая оптовая цена на электроэнергию. Что стало основанием для расчета убытков якобы причиненных потребителям электрической энергии", - констатировала Дрыгваль.

Ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк назвал дело "Роттердам+" местью Коломойского. "По моему, дело - это форма мести со стороны господина Коломойского путем давления через НАБУ и САП. Почему господин Коломойский осуществляет давление на регулятор? Он является владельцем крупных потребителей электроэнергии - ферросплавных заводов, обогатительных предприятий, которые имеют большую энергоемкость. За период действия прозрачного рыночного ценообразования имели недополученную прибыль. Вот и причина, почему "Роттердам+" стала так известна. С 2016 по 2018 год ее активно раскручивали определенные телеканалы", - заявил Вовк.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Все было печально: как с Зеленским и Богданом открывали Анти­кор­рупционный суд

Не бог и не царь: что не так со скандальным видео с одесским судьей Запорожаном

Реформа, так реформа: все о проблемах судебной системы

Судей на мыло: почему в Украине "зависла" судебная реформа

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: