Экс-глава НКРЭКУ Вовк пояснил НАБУ и САП принципы ценообразования на рынке угля: детали

Экс-глава НКРЭКУ объяснил НАБУ и САП, которые расследуют дело в отношении "Роттердам+", что цена на рынке формируется под влиянием спроса и предложения, а для дефицитных рынков, которым является украинский рынок угля, цена устанавливается на уровне импортной альтернативы.

Об этом написал экс-глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк в Facebook.

"Ремарка относительно базовых принципов экономической теории - на ценообразование влияют рыночные механизмы взаимодействия спроса и предложения. Равновесная цена на примере рынка угля соответственно может установиться на уровне: цены последней импортной альтернативы, если спрос не удовлетворяется внутренним производством (ситуация в Украине); себестоимости последней произведенной единицы товара, если она ниже имеющийся импортной альтернативы (в Украине государственные шахты дороже), при условии удовлетворения спроса внутренним производством (не удовлетворяется); цены последней доступной импортной альтернативы, если она ниже себестоимости внутреннего производства, даже при условии удовлетворения спроса внутренним производством (не удовлетворяется) ", - написал Волк.

Он также отметил, что делом "Роттердам+" правоохранители демонстрируют некомпетентность и ангажированность.

"Запретить злоупотреблять НАБУ/САП невозможно, а рассчитывать на их независимость опрометчиво. Планирую подарить им книги. Возможно, будут читать до написания "аналитических" справок. Переживаю, что их следующее произведение может базироваться на предположении о 25 часах в сутках и прямоугольной форме земного шара", - написал Волк.

Ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк назвал дело "Роттердам +" местью Коломойского путем использования давления через НАБУ и САП. По его мнению, действия олигарха вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он получил низкую прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.