Тимошенко призвала Конституционный суд срочно рассмотреть представление "Батькивщины" по земельной реформе

Конституция Украины определяет, что земля принадлежит украинскому народу, и только люди на референдуме могут решать ее судьбу, поэтому "Батькивщина" просит Конституционный суд безотлагательно рассмотреть представление, которое не позволит власти распродать национальное достояние.

Об этом Юлия Тимошенко заявила на пресс-конференции в Киеве.

"Наша первая линия защиты - Конституционный суд. Надеемся на решение, что без референдума и учета мнения народа, в Верховной Раде не может рассматриваться ни один законопроект о распродаже сельскохозяйственной земли", - заявила лидер "Батькивщины".

По мнению Юлии Тимошенко, принятые пропрезидентском монобольшиством законы, открывающие рынок земли для иностранцев, противоречат десяти нормам Конституции Украины. Впрочем, вопреки Конституции и несмотря на очевидное неприятие такого шага обществом, власть не отказывается от намерения "передать землю международным аферистам". Применение Конституционным судом режима неотложности позволит остановить этот опасный сценарий.

"Если ко второму чтению Конституционный суд вынесет законное решение и скажет, что нельзя принимать законы без всеукраинского референдума - Украина будет спасена. Спасены будут и фермеры, и производители, и села", - объяснила политик.

В то же время Тимошенко отметила, что в борьбе за сохранение черноземов в собственности тех, кто на них работает, только обращением в Конституционный суд не ограничится. Партия будет использовать все конституционные средства, чтобы не допустить окончательного принятия и подписания президентом законов о распродаже сельскохозяйственной земли. Главным союзниками "Батькивщины" в защите национальных интересов станут обычные люди, которые "понимают всю опасность авантюры власти".

"Я не верю в то, что президент и его окружение остановятся. Они будут проталкивать, проламывать продажу сельскохозяйственной земли. И только сплоченность с народом Украины может дать реальную защиту от авантюрных действий и афер", - подчеркнула Тимошенко.