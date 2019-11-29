Никто чуда не ожидал: бойцы АТО высказались о решении суда по делу скандального таможенника Тупальского

В пятницу, 29 ноября, участники АТО прибыли на суд по таможеннику Сергею Тупальскому, которого подозревают в создании преступной организации и нарушении таможенного законодательства, чтобы заявить о своей позиции в отношении подсудимого.

Об этом сообщает ASPI.

Участники боевых действий пояснили, что пришли на заседание Высшего антикоррупционного суда, поскольку возмущены словами заместителя начальника Киевской городской таможни Сергея Тупальского в свой адрес.

"Мы пришли в суд, чтобы посмотреть в глаза этому ... которому НАБУ пытается вырвать клыки. Минувшую акции под стенами ГФС мы уже выступали против Тупальского. Он заявил, что мы псевдо-боевики и ряженые. Я пришел в суд, чтобы спросить у него: "Кто здесь ряженый?" - сказал участник боевых действий с позывным Скрипач.

Ветераны АТО выразили свое отношение к таможеннику, подозреваемому в незаконных финансовых схемах с таможенным оформлением товаров. Поскольку участникам боевых действий не дали высказаться на заседании суда, они стали ждать Тупальского перед зданием суда. Когда стало известно, что суд принял отправить Сергея Тупальского под домашний арест на два месяца, активисты сообщили, что разочарованы решением.

"Мы не удовлетворены решением суда, но никто чуда и не ожидал - суды творят то же, стали новыми только формально. На Тупальского куча статей, а он свободно выходит из зала суда. Насколько я знаю, в этом деле предполагается апелляция. Будем ждать решения апелляционного суда. У нас есть план дальнейших действий. Участники АТО будут пикетировать жилье таможенника, другие активисты собираются обращаться во все возможные инстанции, чтобы повлиять на дальнейшие решения ", - отметил ветеран.

Ранее в СМИ демонстрировали дом таможенника Тупальского, который попал в сферу внимания органов правопорядка.

29 ноября Высший антикоррупционный суд установил для Сергея Тупальского меру пресечения - домашний арест на 2 месяца, хотя САП ходатайствовала об аресте таможенника с возможностью внесения залога в 57 млн грн.

В 2017 году Тупальский судился с журналистами, опубликовавшим информацию об его участии в незаконных финансовых схемах, причинивших ущерб государству на сотни миллионов гривен.