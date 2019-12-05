Суд отменил арест участка, где строится ЖК "City Park" в Ирпене - "Синергия"

Компания "Синергия" добилась снятия ареста с земельного участка с кадастровым номером 3210900000:01:177:0005, где ведется строительство ЖК "City Park" в Ирпень Киевской области. Соответствующее решение вынесла коллегия судей Киевского апелляционного суда, признав данное обременение незаконным и отменив его без права на обжалование.

Об этом стало известно из официального заявления на сайте Строительной Группы "Синергия".

20 ноября 2019 года Ирпенский городской суд наложил арест на указанные земельные участки общей площадью 3,5 га на основании ходатайства прокурора Ирпенского отделения Киево-Святошинского прокуратуры Киевской области Пшик Р.М.

25 ноября представители Строительной Группы "Синергия" подали апелляционную жалобу по снятию соответствующего обременения с земельного участка, поскольку ее использование под многоквартирную застройку, не противоречащую определенному целевому назначению и соответствующую законодательству Украины.

"Благодаря усилиям юристов Строительной Группы "Синергия", а также поддержке инвесторов ЖК "City Park", которые обеспечили открытость и прозрачность судебного заседания, коллегия судей Киевского апелляционного суда своим решением признала данное обременение в виде ареста, незаконным и отменила его без права на обжалование", - говорится на сайте Строительной Группы "Синергия".

Напомним, что ранее, Строительная Группа "Синергия" сообщила об информационной атаке на компанию в СМИ, в которой использовалась ложная и необоснованная информация, с целью нанесения вреда деловой репутации компании, ее представителям, а также введение в заблуждение инвесторов и клиентов застройщика.