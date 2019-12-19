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Суд принял неожиданное решение по матери, заморившей голодом сына: видео

четверг, 19 декабря 2019, 07:57
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Киевский апелляционный суд отменил приговор женщине, которая была приговорена к восьми годам заключения за то, что заморила голодом собственного сына.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "ТСН".

Заседание проходило в открытом режиме. Но подсудимая с журналистами общаться отказалась.

Адвокаты Трохимчук просили изменить приговор суда и отпустить подсудимую. Оказалось, что из восьми лет заключения, которые присудил суд, Трохимчук уже отбыла пять, ведь с декабря 2016 года находится в СИЗО, а этот срок по закону Савченко считается день за два.

"Прошу изменить приговор суда и назначить наказание мягче сроком до пяти лет и десяти месяцев. Освободить из зала суда в связи с фактическим отбытием срока наказания", - заявили правозащитники.

Во время заседания суда также напомнили, что женщину осматривал психолог, который подтвердил, что поведение Трохимчук было активным, последовательным и целенаправленным.

Столичная прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке. Дело направили на новое судебное рассмотрение, но в другом составе суда

После совещания судьи все же удовлетворили апелляцию прокуратуры. В частности, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы прокурора Киевский апелляционный суд отменил приговор Голосеевского райсуда столицы. Кроме того, на этом же заседании суд продлил обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 февраля 2020 года.

Напомним, что в декабре 2016 года женщина на 11 дней закрыла в квартире двух своих детей - ее годовалый сын умер от голода. В августе Трохимчук присудили 8 лет лишения свободы, а сегодня адвокаты просили, чтобы ее выпустили.

Вместе с тем, адвокаты Трохимчук утверждают, что женщина детей в комнате не закрывала, они свободно ходили квартирой. Их как будто слышали и соседи.

Как сообщал "Апостроф", в прошлом году на Закарпатье горе-мать до смерти заморила голодом 3-летнего ребенка.

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